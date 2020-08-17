ЕК начала расследовать импорт алюминиевого проката из КНР

ЕК начала расследовать импорт алюминиевого проката из КНР

Европейская комиссия объявляет о начале антидемпингового расследования в отношении импорта некоторых видов алюминиевого проката, изготовленного металлургическими предприятиями Китая.

Инициатор - European Aluminium, под расследование попали поставки с 1 июля 2019 по 30 июня 2020 года.

Продукция, в отношении которой начато антидемпинговое расследование, соответствует таможенным кодам CN 7606 11 10, 7606 11 91, 7606 11 93, 7606 11 99, 7606 12 20, ex 7606 12 92, ex 7606 12 93, ex 7606 12 99, 7606 91 00, ex 7606 92 00 и ex 7607 11 90.

Процедура займёт 13-14 месяцев. О введении предварительных мер в рамках расследования будет объявлено в марте 2021 года, окончательных - не позднее сентября 2021 года.

МинПром по материалам МеталлСервис

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