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2020-08-15
Экономика Украины во втором квартале упала более чем на 11%
Это самое значительное квартальное падение ВВП с 2015 года.
Внутренний валовой продукт Украины во втором квартале 2020 года сократился на 11,4% по сравнению с таким же кварталом предыдущего года. По сравнению с первым кварталом этого года падение составило 9,9% (с учетом сезонного фактора).
Такую оперативную оценку в пятницу привела Государственная служба статистики.
Это наибольшее падение украинского ВВП с 2015 года, когда из-за роSSийской агрессии и массового оттока капитала в отдельные кварталы падение составляло более 15%.
Напомним, что в первом квартале было зафиксировано падение ВВП на 1,3%. До этого с начала 2016 года экономика Украины росла.