Экономика Украины во втором квартале упала более чем на 11%

Это самое значительное квартальное падение ВВП с 2015 года.

Внутренний валовой продукт Украины во втором квартале 2020 года сократился на 11,4% по сравнению с таким же кварталом предыдущего года. По сравнению с первым кварталом этого года падение составило 9,9% (с учетом сезонного фактора).

Такую оперативную оценку в пятницу привела Государственная служба статистики.

Это наибольшее падение украинского ВВП с 2015 года, когда из-за роSSийской агрессии и массового оттока капитала в отдельные кварталы падение составляло более 15%.