Украина будет качать роSSийский газ по транзиту еще 4,5 года

Украина будет качать российский газ по транзиту еще 4,5 года

Контракт с "Газпромом" Украина не сможет пересмотреть еще на протяжении 4,5 года. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич.

"В вопросе уменьшения транзита газа из РФ Украина ничего не может предпринять. У "Газпрома" падает потребность в транзите вообще, поскольку низкий спрос на газ в ЕС", - заявил эксперт.

По словам Д. Марунича, у "Газпрома" есть альтернативные маршруты, и он их загружает в первую очередь

"Еще 4,5 года будет действовать транзитный контракт, согласно которому "Газпром" хоть и не выбирает, но оплачивает мощности по транзиту в размере 178 млн куб. м в сутки. И предпринять здесь Украине ничего нельзя. Есть действующий контракт, и его менять никто не будет на протяжении 4,5 лет", - отметил он.

Напомним, за семь месяцев 2020 года Украина прокачала 29,8 млрд куб. м роSSийского газа, что на 44% меньше, чем годом ранее (53,2 млрд куб. м).

МинПром


МинПром по материалам ГолосUA

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