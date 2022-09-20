У Росії вже прораховують варіант зупинення транзиту газу через Україну

Після того, як «Газпром» зупинив прокачування «Північним потоком» на «невизначений період», тепер у Росії прораховують варіант зупинки транзиту газу і через Україну. Про це повідомив партнер консалтингової компанії RusEnergy Михайло Крутіхін.



«Я припускаю, що буде вжито додаткових заходів для посилення тиску на Європу. Швидше за все, це може статися по лінії останнього газопроводу, який прямо працює на ЄС, який йде через українську територію», - сказав він.