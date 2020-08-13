Суд обязал Укрзализныцю заплатить $108 миллионов офшорам

Хозсуд Киева частично удовлетворил несколько исков компании VR Global Partners (Каймановые острова) к Укрзализныце и решил взыскать с ответчика в пользу истца сумму долга по трем кредитам на общую сумму $108 млн. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на июльское решение суда.

Суд обязал Укрзализныцю заплатить $108 миллионов офшорам
Фото: prm.ua

Что известно о кредитах

Заемщиком по трем кредитам выступила Юго-Западная железная дорога, а кредитором — Проминвестбанк, который переуступил соответствующие права требования для VR Global Partners.

В июне Хозсуд Киева удовлетворил иск компании VR Global Partners L.P. к Укрзализници, взыскав с ответчика в пользу истца $66,4 млн задолженности по кредитному договору от 2012 года.

В I квартале 2019 года Проминвестбанк продал для VR Global Partners право кредитного требования к Укрзализници на 5 млрд грн с дисконтом 30%.

Что еще известно

VR Global Partners связывают с VR Capital Group, которую создал инвестбанкир Ричард Дитц — один из бывших учредителей инвесткомпании Ренессанс Капитал.

По данным СМИ, в марте 2020 компания, связанная с VR Capital, на аукционе купила 99,77% акций Проминвестбанка. Также, по данным СМИ, VR Capital является партнером группы ICU в сфере солнечной энергетики.

Напомним

  • 4 марта на аукционе ПФТС был продан пакет акций Проминвестбанка за 268,7 млн грн. РоSSийский Внешэкономбанк (ВЭБ) заявил, что продажа украинской «дочки» является нарушением норм международного права. ВЭБ намерен оспорить продажу в иностранном суде.
  • Покупателем арестованных акций Проминвестбанка, «дочки» роSSийского государственного Внешэкономбанка, оказалась малоизвестная компания Альтана Капитал.

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