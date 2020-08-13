Украинцев заставят отчитаться за каждую гривну

Украинцев заставят отчитаться за каждую гривну: банки требуют подтверждения источника денег

В Украине будут проверять каждый банковский перевод. Даже за 150 гривен придется отчитываться. При выявлении нарушений будут налагаться значительные штрафы.

Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко рассказал, что его родной брат перевел ему 150 гривен. Однако получить эти деньги Дорошенко не смог. Государственный банк затребовал подтверждение источника происхождения данной суммы. 150 гривен зачислили на счет Алексея только после того, как родственник направил банку свою декларацию о доходах.

В банке по данному вопросу заявили, что таких действий требует действующее законодательство Украины, статья о противодействии легализации и отмывания доходов, полученных противоправным путем, а также о финансировании терроризма и распространения оружия массового поражения. Ссылаясь на данное постановление украинского правительства, финансовые учреждения теперь обязаны проверять все доходные операции клиентов.

Например, банк имеет право установить индивидуальный лимит для каждого клиента. Если максимально полученная за определенный период времени клиентом превысит лимит, то финучреждение может инициировать проверку и потребовать подтверждение происхождения денег.

Украинцев заставят отчитаться за каждую гривну: банки требуют подтверждения источника денег

Финансовый мониторинг также может быть запущен, если к примеру, клиент в течение последних двух лет получал на свою банковскую карту только аванс и зарплату, а потом вдруг на его счет было перечислено десяток денежных переводов.

Чтобы выявить нелегальное ведение предпринимательской деятельности, банки устанавливают свои лимиты и индикаторы, при срабатывании которых будет запущен финансовый мониторинг.

Подтверждение источников доходов выглядит следующим образом: клиент должен предоставить банку декларацию имущественного состояния либо справку о доходах с места работы. Если документы предоставлены не будут, то в проведении банковской операции будет отказано.

Напомним, ранее в Украине назвали еще одну причину отказа в начислении субсидии. Условия получения помощи от государства становятся все более жесткими с каждым годом.


Шевченко Лилия, Тудей

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