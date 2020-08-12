Кто покупает украинские евробонды. В Министерстве финансов назвали географию инвесторов

Облигации внешнего государственного займа Украины наибольшим спросом пользуются у владельцев долговых бумаг из США, Соединенного Королевства и стран Европейского Союза. Об этом сообщил в интервью Cbonds правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

Кто покупает украинские евробонды. В Министерстве финансов назвали географию инвесторов
Фото: finclub.net

По его словам, инвесторы из этих регионов приобрели большую часть последнего выпуска ОВГЗ и приняли участие в операции по обмену еврооблигаций. Их доли составили 48%, 38% и 13% соответственно.

Инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (81%), хедж-фондов (13%), банков (4%), пенсионных и страховых фондов (2%).

«Инвесторы с украинским резидентством приобрели меньше процента от нового выпуска украинских суверенных еврооблигаций, но мы не располагаем информацией относительно украинских инвесторов, которые могли покупать облигации используя другие юрисдикции», — отметил Буца.

Напомним

23 июля Минфин разместил ОВГЗ с датой погашения в марте 2033. Сумма — $ 2 млрд под 7,25% годовых. Организаторы сделки — Goldman Sachs и JPMorgan Chase.

Предыстория

  • 1 июля стало известно, что Украина размещает евробонды на $1,75 млрд на 12+ лет (март 2033) по ставке 7,3%. Из них $0,75 млрд должно пойти на выкуп старых выпусков с погашением в 2021-22 годы. Таким образом разница в $1 млрд должна пойти на финансирование дефицита бюджета.
  • 2 июля Минфин отменил соглашение о размещении Украиной еврооблигаций на $1,75 млрд с погашением в 2033 году.
  • Глава Минфина сообщал, что решение связано с заявлением об отставке председателя НБУ Якова Смолия.
  • В Минфине тогда пояснили, что «предоставили достаточно времени» международным инвесторам для оценки влияния отставки главы правления НБУ Смолия на стоимость украинских ценных бумаг.

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