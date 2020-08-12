Уровень занятости в Британии упал до самых низких показателей за десятилетие
Уровень занятости в Великобритании с апреля по июнь упал до самых низких показателей за последние 10 лет. Об этом свидетельствуют данные Управления национальной статистики Великобритании. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на
Кто остался без работы
Уровень занятости сократился на 220 000 человек за квартал.
Это было самое большое квартальное снижение с мая-июля 2009 года, в самый разгар финансового кризиса.
Во время пандемии больше всего страдают молодые работники, работники в возрасте и те, кто занимается физическим трудом или элементарными профессиями.
«Группы людей, которые больше всего страдают, — это молодые рабочие в возрасте до 24 лет или пожилые работники и те, кто работает на более рутинной или менее квалифицированной работе», — отметил заместитель главы Управления национальной статистики Британии Джонатан Атхоу.
Британская экономика пострадала от пандемии коронавируса, но безработица не выросла так сильно, как опасались. Это связано с тем, что большое количество фирм отправили своих сотрудников в оплачиваемый правительством отпуск.
Однако экономисты опасаются, что ситуация изменится, когда в октябре закончится действие этой схемы.
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- До 3,1 миллиона украинцев или 17% от рабочей силы на пике карантина находились в состоянии скрытой безработицы — занятость этих людей сократилась, или же их отправляли в неоплачиваемый отпуск.
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