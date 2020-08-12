Уровень занятости в Британии упал до самых низких показателей за десятилетие

Уровень занятости в Великобритании с апреля по июнь упал до самых низких показателей за последние 10 лет. Об этом свидетельствуют данные Управления национальной статистики Великобритании. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на BBC .

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Кто остался без работы

Уровень занятости сократился на 220 000 человек за квартал.

Это было самое большое квартальное снижение с мая-июля 2009 года, в самый разгар финансового кризиса.

Во время пандемии больше всего страдают молодые работники, работники в возрасте и те, кто занимается физическим трудом или элементарными профессиями.

«Группы людей, которые больше всего страдают, — это молодые рабочие в возрасте до 24 лет или пожилые работники и те, кто работает на более рутинной или менее квалифицированной работе», — отметил заместитель главы Управления национальной статистики Британии Джонатан Атхоу.

Британская экономика пострадала от пандемии коронавируса, но безработица не выросла так сильно, как опасались. Это связано с тем, что большое количество фирм отправили своих сотрудников в оплачиваемый правительством отпуск.

Однако экономисты опасаются, что ситуация изменится, когда в октябре закончится действие этой схемы.

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