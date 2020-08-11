Безработными сейчас являются 502 тысячи — Госцентр занятости

По состоянию на 6 августа в статусе безработного находятся 502 тысячи украинцев. За период карантина — с 12 июня по 4 августа — статус безработного получили 406 тысяч украинцев. Об этом сообщает Государственный центр занятости.

Фото: ukrinform.ua

Ситуация на рынке труда

В Госцентре занятости заявили, что сейчас восстанавливается работа предприятий и организаций по всей стране и, соответственно, растет количество поданных в службу занятости вакансий.

«Постепенно уменьшается количество зарегистрированных безработных. Так, в апреле статус безработного получили 149 тысяч человек, в мае их количество составляло 97 тысяч человек, в июне — 75 тысяч, в июле — 68 тысяч», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось