Безработными сейчас являются 502 тысячи — Госцентр занятости

По состоянию на 6 августа в статусе безработного находятся 502 тысячи украинцев. За период карантина — с 12 июня по 4 августа — статус безработного получили 406 тысяч украинцев. Об этом сообщает Государственный центр занятости.

Безработными сейчас являются 502 тысячи — Госцентр занятости
Фото: ukrinform.ua

Ситуация на рынке труда

В Госцентре занятости заявили, что сейчас восстанавливается работа предприятий и организаций по всей стране и, соответственно, растет количество поданных в службу занятости вакансий.

«Постепенно уменьшается количество зарегистрированных безработных. Так, в апреле статус безработного получили 149 тысяч человек, в мае их количество составляло 97 тысяч человек, в июне — 75 тысяч, в июле — 68 тысяч», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось

  • До 3,1 миллиона украинцев или 17% от рабочей силы на пике карантина находились в состоянии скрытой безработицы — занятость этих людей сократилась, или же их отправляли в неоплачиваемый отпуск.
  • Как сообщал премьер-министр, по правительственным программам по частичной безработице удалось сохранить 360 тысяч рабочих мест.
  • Национальный банк ожидает, что уровень безработицы в 2020 году достигнет 10%, а не 9,5%, которые НБУ прогнозировал в апреле.
  • МВФ прогнозирует, что безработица в Украине в 2020 году составит 12,6%, в 2021 году — 12%; в 2022 году — 11,5%.

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