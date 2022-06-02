Газсбыты Фирташа больше не являются монополистами на рынке газа

Рыночная доля поставщика последней надежды резко выросла, информирует ZN.ua.

Газсбыты Фирташа больше не являются монополистами на рынке газа
© dmitryfirtash.com

Домохозяйства, которые приобретают газ не у НАК "Нафтогаз Украины", массово "перекочевали" к так называемому поставщику "последней надежды" (ППН). Об этом сообщили LIGA.net со ссылкой на Ассоциацию поставщиков энергоресурсов.

"По состоянию на 31.05.2022 год, по имеющейся у нас информации, ни один из поставщиков газа для нужд населения не смог подписать контракт с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа в рамках ПСО (специальных обязанностей. – ред.)", – сообщили в ассоциации.

Как результат, все бытовые потребители Украины, которые не были клиентами Нафтогаза, перешли к "поставщику последней надежды". С июля 2020 года функции ППН выполняет "дочка" Нафтогаза ГК "Нафтогаз Украины", в июне 2021 года она занимала 13% рынка.

Как поясняют в ассоциации, поставщики не смогли подписать контракт с Нафтогазом из-за жестких требований правительства к контрактам с госкомпанией, согласно постановлению №489.

В ассоциации заявили, что эти условия выполнить невозможно по двум причинам: во-первых, из-за регулирования цен на газ для населения большинство поставщиков работают в убыток, во-вторых – уплата за газ населением с февраля 2022 года обвалилась на 55%.


Середа Елена, ZN.ua

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