Финансовую отчетность в Нацбанк подали 84% финкомпаний — регулятор
По состоянию на 8 августа отчетность подали 84% небанковских финансовых учреждений, которые находятся в Государственном реестре финансовых учреждений, а именно 1 тысяча 642 учреждения. Об этом
Кто не успел, тот опоздал
8 августа, веб-портал Национального банка закрыл работу по приему файлов и внесению изменений в представленной отчетности небанковских финансовых учреждений за I полугодие 2020 года.
Кто подал отчетность
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лизингодатели — 124 из 136;
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страховые компании — подали отчетность 189 из 215 компаний, зарегистрированных в ГРФУ;
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кредитные союзы — 222 из 327;
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финансовые компании — 886 из 974;
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ломбарды — 221 из 304.
В то же время без учета финансовых учреждений, зарегистрированных в зоне проведения Операции объединенных сил и оккупированного Крыма, процент представления отчетности составил почти 92%.
Что дальше
В дальнейшем для внесения корректировок, переподачи или первого представления отчетности финансовыми учреждениями необходимо письменно обратиться в Департамент статистики и отчетности Нацбанка в порядке, предусмотренном в пункте 10 раздела I Инструкции о представлении отчетности небанковскими финансовыми учреждениями в НБУ.
Напомним
С 1 июля 2020 года Нацбанк начал регулировать не только банки, но и страховые компании, кредитные союзы, ломбарды и другие финансовые учреждения, кроме негосударственных пенсионных фондов.