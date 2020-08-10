Финансовую отчетность в Нацбанк подали 84% финкомпаний — регулятор

По состоянию на 8 августа отчетность подали 84% небанковских финансовых учреждений, которые находятся в Государственном реестре финансовых учреждений, а именно 1 тысяча 642 учреждения. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Кто не успел, тот опоздал

8 августа, веб-портал Национального банка закрыл работу по приему файлов и внесению изменений в представленной отчетности небанковских финансовых учреждений за I полугодие 2020 года.

Кто подал отчетность

лизингодатели — 124 из 136;

страховые компании — подали отчетность 189 из 215 компаний, зарегистрированных в ГРФУ;

кредитные союзы — 222 из 327;

финансовые компании — 886 из 974;

ломбарды — 221 из 304.

В то же время без учета финансовых учреждений, зарегистрированных в зоне проведения Операции объединенных сил и оккупированного Крыма, процент представления отчетности составил почти 92%.

Что дальше

В дальнейшем для внесения корректировок, переподачи или первого представления отчетности финансовыми учреждениями необходимо письменно обратиться в Департамент статистики и отчетности Нацбанка в порядке, предусмотренном в пункте 10 раздела I Инструкции о представлении отчетности небанковскими финансовыми учреждениями в НБУ.

Напомним

С 1 июля 2020 года Нацбанк начал регулировать не только банки, но и страховые компании, кредитные союзы, ломбарды и другие финансовые учреждения, кроме негосударственных пенсионных фондов.