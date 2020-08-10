Украина накопила в ПХГ 23 млрд куб м газа

Украина накопила в ПХГ 23 млрд куб м газа

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 8 августа увеличился до 23,065 млрд куб. м, свидетельствуют данные ООО "Оператор ГТС Украины".

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины закачано 117,26 млн куб. м газа.

Из ПХГ Украины в течение суток газ не отбирался.

При этом в данных за 8 августа указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 41,83 млн куб. м газа, из Венгрии и Польши голубое топливо не поступало.

На территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

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