Жители Киева просят Кличко сохранить книжный рынок около метро “Почайна”

Жители Киева просят Кличко сохранить книжный рынок около метро &ldquo;Почайна&rdquo;

Столичные жители обеспокоены возможным закрытием книжного рынка “Петровка”. Рынок обеспечивает множество рабочих мест в Киеве и является культовым местом встречи любителей книг, писателей и букинистов.

Об этом идет речь в материале KV Транспортный морг. Рейтинг активности депутатов Киевсовета (20 июля – 2 августа 2020 года).

Глава комиссии Киевсовета по вопросам регламента и депутатской этики Вадим Сторожук (фракция “Солидарность”) попросил мэра Киева Виталия Кличко сохранить книжный рынок “Петровка” и не допустить строительства на его месте торгово-развлекательного центра. 

По мнению Сторожука, закрытие рынка нанесет ущерб городской среде, работающим на “Петровке” представителям малого бизнеса, а также его посетителям. Депутат также считает нецелесообразным перенос рынка к станции метро “Лесная”. 

“Книжный рынок “Петровка” существует десятки лет, имеет постоянное расположение и является уникальным по своей атмосфере. Это культовое место, где долгое время собираются букинисты, читатели, писатели”, – отметил глава регламентной комиссии горсовета.

Сторожук высказал предположение, что в случае строительства торгово-развлекательного центра и переноса рынка Киев навсегда лишится этой исторической локации, а взамен получит социальный конфликт, лишение заработка для самозанятых киевлян и “типичный ТРЦ с привычным перечнем проблем – отсутствием мест для парковки и транспортным коллапсом”. 

Депутат напомнил, что предприниматели и арендаторы в 2019 году принимали участие в финансировании реконструкции рынка и, соответственно, рассчитывают на сохранение своих рабочих мест.

Фото: gloss.ua


Александр Кравченко, КиевВласть

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