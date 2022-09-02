АТБ, Метро та Ашан оновили ціни на кавуни, дині, яблука та груші: де продукти можна купити дешевше

Крупні українські супермаркети АТБ, Метро та Ашан оновили ціни на кавуни, дині, яблука та груші. Вартість фруктів і ягід, як і раніше, не можна назвати доступною.

АТБ, Метро та Ашан оновили ціни на кавуни, дині, яблука та груші: де продукти можна купити дешевше

За даними порталу zakaz.ua, кавуни в Ашані продаються за 29,50 грн/кг. Довгі – по 36,90 грн/кг.

У Метро українські кавуни реалізуються по 31,90 грн/кг, жовті – по 32,90 грн/кг, турецькі та міні – по 36,90 грн/кг.

В АТБ кілограм ягоди коштуватиме 33,95 грн. Кавун без насіння можна купити за акцією – по 45,95 грн/кг.

Ціни на дині продовжують вражати – багато хто вважає їх захмарними. Продукт сорту Амал реалізується по 91,90 грн/кг, жовта – 86,90 грн/кг, а узбецька – 92,90 грн/кг. Диня у Метро доступна по 64,90 грн/кг, аузбецька – по 82,90 грн/кг.

У супермаркетах торгової мережі Ашан яблука представлені сорти Симиренко по 11,90 грн/кг, а Чемпіон – по 18,50 грн/кг. Червоні яблука можна придбати по 22,50 грн/кг.

АТБ, Метро та Ашан оновили ціни на кавуни, дині, яблука та груші: де продукти можна купити дешевше

В АТБ яблука доступніші – по 9,95 грн/кг. Фрукти сорту Голден продаються за 18,95 грн/кг, а ранні – по 15,29 грн/кг.

Яблука Гала у супермаркетах Метро реалізують по 19,90 грн/кг, а Голден – по 21,90 грн/кг.

Груші в Ашані представлені по 32,90 грн/кг - це ціна зі знижкою. Вільямс продається за 53,50 грн/кг. Цінник на груші встановлено на рівні 48,95 грн/кг – це акційна вартість.

Груші Конференція в Метро коштуватуть 69,90 грн/кг.

Нагадаємо, що в Україні злетіли ціни на банани, апельсини та лимони.


Ловіцька Леся, Тудей





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