АТБ, Ашан, Метро та Варус оновили ціни на рибу: скільки вона коштує наприкінці вересня

Великі українські супермаркети АТБ, Ашан, Метро та Варус оновили ціни на рибу. Стало відомо, скільки коштують затребувані продукти наприкінці вересня.

Відповідні дані подано на порталі Мінфін. Середня вартість живого коропа впала зі 128,24 до 124,90 грн/кг. Його вигідніше купувати до торгової мережі Ашан – по 109,90 грн.

Короп потрошений подешевшав із 198,34 грн/кг до 147,45 грн/кг. Він більш доступний у супермаркетах Ашан – по 125 грн.

Слабосолона оселедець подешевшала на 5 копійок. Середня ціна за кілограм – 115 грн. Продукт вигідніше купити у магазинах Новус – по 79,99 грн.

А свіжоморожена скумбрія стала дорожчою. Ціна зросла із 109,11 до 114,60 грн/кг. Вона представлена за нижчою вартістю в Ашані – по 89,90 грн/кг.

В АТБ подешевшали оселедці ТМ Norven. За упаковку 630 г потрібно сплатити 129,60 грн. Це акційна ціна. Раніше ця асортиментна позиція коштувала 148,70 грн. Кілька 400 г пряного смуга від цього виробника обійдеться в 48,40 грн, а раніше її пропонували по 60,20 грн.

Також стало відомо, як змінилися ціни на гречку. Середня ціна найпопулярнішої крупи в Україні знизилася з 92,73 до 85,40 грн/кг. Найдешевша продається в мережі Ашан -78,40 грн/кг та АТБ – по 78,90 грн/кг.

Рафінована соняшникова олія ТМ Олейна в середньому коштує покупцям 62,80 грн. В АТБ на нього зараз акція: пляшку 850 мл можна купити по 55,90 грн.

Середня ціна на олію ТМ Щедрий Дар - 63,73 грн. В АТБ воно доступне за 62,76 грн.

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