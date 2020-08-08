Глава Intel воспользовался падением курса, чтобы прикупить акций компании

В первый же день после заявления Intel о задержке с освоением 7-нм технологии акции компании подешевели на 16 %. Генеральный директор Роберт Свон (Robert Swan) признал, что вина в этом лежит на нём, но поста лишился Венката Рендучинтала (Venkata Renduchintala), а сам Свон использовал ситуацию, чтобы купить дополнительный пакет акций Intel .

Источник изображения: Intel

О сделке сообщил ресурс Barron’s со ссылкой на открытые источники. Генеральный директор компании выложил $401 050 за 8021 акцию Intel , что увеличило принадлежащий ему пакет до 293 594 акций. Ещё 3364 акции Intel контролируются Своном через трастовый фонд. Сделку нельзя признать инсайдерской, поскольку она была совершена автоматически в соответствии с заранее заданными условиями. План был утверждён ещё 27 апреля, но цена акций Intel опустилась до желаемого уровня только 24 июля, что и позволило Роберту Свону увеличить свой пакет акций.

Он уже не первый раз использует автоматические транзакции для покупки ценных бумаг Intel . В конце августа прошлого года Свон потратил на приобретение акций компании $500 000. Некоторые аналитики продолжают верить в потенциал Intel , наверняка подобной точки зрения придерживается и руководитель компании. Специалисты Credit Suisse, например, прогнозируют повышение курса акций Intel до $70, что на 40 % выше текущих значений. По словам экспертов, Intel сейчас «отбывает наказание на скамейке штрафников», и в будущем курс акций вернётся к росту. Текущее значение курса составляет $48,03, это на 18,85 % ниже котировок по состоянию на начало года.



