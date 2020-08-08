Глава Intel воспользовался падением курса, чтобы прикупить акций компании
В первый же день после заявления Intel о задержке с освоением 7-нм технологии акции компании подешевели на 16 %. Генеральный директор Роберт Свон (Robert Swan) признал, что вина в этом лежит на нём, но поста лишился Венката Рендучинтала (Venkata Renduchintala), а сам Свон использовал ситуацию, чтобы купить дополнительный пакет акций Intel.
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О сделке сообщил ресурс Barron’s со ссылкой на открытые источники. Генеральный директор компании выложил $401 050 за 8021 акцию Intel, что увеличило принадлежащий ему пакет до 293 594 акций. Ещё 3364 акции Intel контролируются Своном через трастовый фонд. Сделку нельзя признать инсайдерской, поскольку она была совершена автоматически в соответствии с заранее заданными условиями. План был утверждён ещё 27 апреля, но цена акций Intel опустилась до желаемого уровня только 24 июля, что и позволило Роберту Свону увеличить свой пакет акций.
Он уже не первый раз использует автоматические транзакции для покупки ценных бумаг Intel. В конце августа прошлого года Свон потратил на приобретение акций компании $500 000. Некоторые аналитики продолжают верить в потенциал Intel, наверняка подобной точки зрения придерживается и руководитель компании. Специалисты Credit Suisse, например, прогнозируют повышение курса акций Intel до $70, что на 40 % выше текущих значений. По словам экспертов, Intel сейчас «отбывает наказание на скамейке штрафников», и в будущем курс акций вернётся к росту. Текущее значение курса составляет $48,03, это на 18,85 % ниже котировок по состоянию на начало года.