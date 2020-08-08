Глава Intel воспользовался падением курса, чтобы прикупить акций компании

В первый же день после заявления Intel о задержке с освоением 7-нм технологии акции компании подешевели на 16 %. Генеральный директор Роберт Свон (Robert Swan) признал, что вина в этом лежит на нём, но поста лишился Венката Рендучинтала (Venkata Renduchintala), а сам Свон использовал ситуацию, чтобы купить дополнительный пакет акций Intel.

Глава Intel воспользовался падением курса, чтобы прикупить акций компании

Источник изображения: Intel

О сделке сообщил ресурс Barron’s со ссылкой на открытые источники. Генеральный директор компании выложил $401 050 за 8021 акцию Intel, что увеличило принадлежащий ему пакет до 293 594 акций. Ещё 3364 акции Intel контролируются Своном через трастовый фонд. Сделку нельзя признать инсайдерской, поскольку она была совершена автоматически в соответствии с заранее заданными условиями. План был утверждён ещё 27 апреля, но цена акций Intel опустилась до желаемого уровня только 24 июля, что и позволило Роберту Свону увеличить свой пакет акций.

Он уже не первый раз использует автоматические транзакции для покупки ценных бумаг Intel. В конце августа прошлого года Свон потратил на приобретение акций компании $500 000. Некоторые аналитики продолжают верить в потенциал Intel, наверняка подобной точки зрения придерживается и руководитель компании. Специалисты Credit Suisse, например, прогнозируют повышение курса акций Intel до $70, что на 40 % выше текущих значений. По словам экспертов, Intel сейчас «отбывает наказание на скамейке штрафников», и в будущем курс акций вернётся к росту. Текущее значение курса составляет $48,03, это на 18,85 % ниже котировок по состоянию на начало года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На юге Украины могут построить водородный заводНа юге Украины могут построить водородный завод
“Аркада” официально заявила о рейдерстве, назвав, кто за этим стоит“Аркада” официально заявила о рейдерстве, назвав, кто за этим стоит
Другие потребности: Кабмин урезал выплаты на детей ФОПов на 48 миллионовДругие потребности: Кабмин урезал выплаты на детей ФОПов на 48 миллионов
В Италии проверят продажу острова сыну экс-владельца "Мотор Сич" БогуслаевуВ Италии проверят продажу острова сыну экс-владельца "Мотор Сич" Богуслаеву
ФГВФЛ обвинил «Centr Motors» в мошенничестве. Финкомпания использует «липовое» свидетельство об участии в ФондеФГВФЛ обвинил «Centr Motors» в мошенничестве. Финкомпания использует «липовое» свидетельство об участии в Фонде
Блок рекламы


Похожие новости
Трамп хочет вынудить компании из Китая уйти из фондовых бирж СШАТрамп хочет вынудить компании из Китая уйти из фондовых бирж США
Из Приватбанка уволился глава IT-отдела. Не потому, что не нравится банкИз Приватбанка уволился глава IT-отдела. Не потому, что не нравится банк
Укрэксимбанк отсудил у компании Ахметова 2,7 миллиардаУкрэксимбанк отсудил у компании Ахметова 2,7 миллиарда
Решение суда: 99% акций Проминвестбанка остаются под арестомРешение суда: 99% акций Проминвестбанка остаются под арестом
С поста главы маркетинга Apple ушёл Фил Шиллер — приятель Джобса и один из главных идеологов компании
Абрамович продает 40% роSSийской золотодобывающей компанииАбрамович продает 40% роSSийской золотодобывающей компании
Тарута продал свою долю акций в УГМКТарута продал свою долю акций в УГМК
Крупнейшие IT-компании подорожали на $250 миллиардовКрупнейшие IT-компании подорожали на $250 миллиардов
Нафтогаз получил арестованные акции компании ГазпромаНафтогаз получил арестованные акции компании Газпрома
Асфальтовый завод на Оболони сфальсифицировал общественные слушания чтобы получить разрешение на выбросы, - депутат КиевсоветаАсфальтовый завод на Оболони сфальсифицировал общественные слушания чтобы получить разрешение на выбросы, - депутат Киевсовета
Последние новости
Подгружаем последние новости