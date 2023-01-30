Ринкова вартість Intel впала на рекордні $8 мільярдів

Ринкова вартість акцій Intel Corp зменшилась приблизно на $8 млрд через прогнози втрати прибутку, оскільки американський виробник мікросхем побоюється зниження попиту на ринку персональних комп'ютерів. Про це повідомляє Reuters.

Ринкова вартість Intel впала на рекордні $8 мільярдів
Фото: overclockers.ua

Компанія спрогнозувала несподіваний збиток у першому кварталі, а її прогноз доходів виявився на $3 млрд нижчим за очікування, оскільки вона також боролася з уповільненням зростання в бізнесі центрів обробки даних.

Падіння акцій

Акції Intel впали на 6,4%, в той час, як акції конкурентів Advanced Micro Devices (AMD) та Nvidia (NVDA) завершили сесію з ростом на 0,3% та 2,8% відповідно. Постачальник Intel KLA Corp знизився на 6,9% після свого невтішного прогнозу.

Поганий прогноз підкреслює проблеми, з якими стикається головний виконавчий директор компанії Пат Гелсінгер, який намагається відновити домінування Intel у секторі шляхом розширення контрактного виробництва та будівництва нових заводів у США та Європі.

Компанія неухильно втрачає частку ринку на користь таких конкурентів, як AMD, яка використовує контрактних виробників мікросхем, таких як тайванська TSMC, для виготовлення чіпів, що випереджають технології Intel.

Intel, яка планує скоротити витрати на 3 млрд доларів цього року, отримала $7,7 млрд готівки від операцій в четвертому кварталі і виплатила дивіденди в розмірі $1,5 млрд.

Згідно з оцінками витрати компанії у 2023 році складуть близько $20 млрд. Аналітики вважають, що компанія повинна розглянути питання про скорочення дивідендів.





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