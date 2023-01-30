Ринкова вартість Intel впала на рекордні $8 мільярдів

Ринкова вартість акцій Intel Corp зменшилась приблизно на $8 млрд через прогнози втрати прибутку, оскільки американський виробник мікросхем побоюється зниження попиту на ринку персональних комп'ютерів. Про це повідомляє Reuters.

Фото: overclockers.ua

Компанія спрогнозувала несподіваний збиток у першому кварталі, а її прогноз доходів виявився на $3 млрд нижчим за очікування, оскільки вона також боролася з уповільненням зростання в бізнесі центрів обробки даних.

Падіння акцій

Акції Intel впали на 6,4%, в той час, як акції конкурентів Advanced Micro Devices (AMD) та Nvidia (NVDA) завершили сесію з ростом на 0,3% та 2,8% відповідно. Постачальник Intel KLA Corp знизився на 6,9% після свого невтішного прогнозу.

Поганий прогноз підкреслює проблеми, з якими стикається головний виконавчий директор компанії Пат Гелсінгер, який намагається відновити домінування Intel у секторі шляхом розширення контрактного виробництва та будівництва нових заводів у США та Європі.

Компанія неухильно втрачає частку ринку на користь таких конкурентів, як AMD, яка використовує контрактних виробників мікросхем, таких як тайванська TSMC, для виготовлення чіпів, що випереджають технології Intel .

Intel, яка планує скоротити витрати на 3 млрд доларів цього року, отримала $7,7 млрд готівки від операцій в четвертому кварталі і виплатила дивіденди в розмірі $1,5 млрд.

Згідно з оцінками витрати компанії у 2023 році складуть близько $20 млрд. Аналітики вважають, що компанія повинна розглянути питання про скорочення дивідендів.