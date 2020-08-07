Аэропорт “Борисполь” намерен строить грузовой терминал без привлечения инвесторов

Аэропорт &ldquo;Борисполь&rdquo; намерен строить грузовой терминал без привлечения инвесторов

Международный аэропорт “Борисполь” продолжает переговоры о финансировании реконструкции второй взлетно-посадочной полосы с международными организациями. В то же время, строить грузовой терминал аэропорт собирается своими силами.

Об этом KV стало известно из интервью генерального директора Международного аэропорта “Борисполь” Павла Рябикина изданию “Цензор”.

“Мы планируем за счет работы грузового терминала увеличить сегмент каргообслуживания. Первая очередь – это будет строительство современного комплекса на 15 тыс. квадратных метров, который будет работать с экспортными и импортными грузами. Вторая – реконструкция старых складов, которые сейчас используются, в специализированный склад для скоропортящихся продуктов. Это еще 7-8 тыс. кв.м”, – рассказал Павел Рябикин.

После постройки грузового терминала в “Борисполе” планируют реорганизацию существующего склада для импортной продукции под почтовый терминал. 

“Набсовет предприятия посчитал, что грузовой терминал – достаточно выгодная и важная форма деятельности для того, чтобы зарабатывать эти деньги самим, без партнеров”, – отметил Рябикин, и уточнил, что наблюдается тенденция к увеличению грузовых перевозок на уровне 15-20% в год.

Также Павел Рябикин рассказал, что в 2020 году было запланировано расширение галереи терминала D, но к нему вернутся только через 3-4 года. Также при возможности в аэропорту хотят обустроить безопасный пешеходный переход в районе терминала D, от паркинга через шестиполосную дорогу

Как ранее сообщала KV, в Международном аэропорту “Борисполь” продолжаются сокращения. Если раньше здесь планировали сократить около 10% сотрудников, то теперь в планах до конца года сокращение 27%.

Фото: ЦТС


Александр Кравченко, КиевВласть

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