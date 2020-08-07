Аэропорт “Борисполь” намерен строить грузовой терминал без привлечения инвесторов
Международный аэропорт “Борисполь” продолжает переговоры о финансировании реконструкции второй взлетно-посадочной полосы с международными организациями. В то же время, строить грузовой терминал аэропорт собирается своими силами.
Об этом
“Мы планируем за счет работы грузового терминала увеличить сегмент каргообслуживания. Первая очередь – это будет строительство современного комплекса на 15 тыс. квадратных метров, который будет работать с экспортными и импортными грузами. Вторая – реконструкция старых складов, которые сейчас используются, в специализированный склад для скоропортящихся продуктов. Это еще 7-8 тыс. кв.м”, – рассказал Павел Рябикин.
После постройки грузового терминала в “Борисполе” планируют реорганизацию существующего склада для импортной продукции под почтовый терминал.
“Набсовет предприятия посчитал, что грузовой терминал – достаточно выгодная и важная форма деятельности для того, чтобы зарабатывать эти деньги самим, без партнеров”, – отметил Рябикин, и уточнил, что наблюдается тенденция к увеличению грузовых перевозок на уровне 15-20% в год.
Также Павел Рябикин рассказал, что в 2020 году было запланировано расширение галереи терминала D, но к нему вернутся только через 3-4 года. Также при возможности в аэропорту хотят обустроить безопасный пешеходный переход в районе терминала D, от паркинга через шестиполосную дорогу.
Как ранее сообщала
Фото: