Работа украинским беженцам в Польше: как трудоустроиться за границей

Украинские беженцы получают всяческую помощь на территории Польши , которая радо приняла их. Эксперты рассказали, как найти работу в этой стране.

Начало войны с Россией привело к тому, что украинцы массово стали выезжать в европейские государства. Одним из самых актуальных направлений остается Польша . У большинства людей, пересекающих границу, нет родственников или знакомых в стране. Местные активисты и медики оборудовали пункты первой помощи, а правительство создало спеццентры приема украинцев.

Польские работодатели готовятся к найму работников и создают вакансии. Сразу по прибытии к временному месту жительства беженцы могут искать работу в местном или центральном отделе службы занятости. Также в их распоряжении интернет-сервисы по поиску работы.

Как беженцам трудоустроиться в Польше ?

Украинские беженцы должны иметь разрешение временное проживание в Польше , чтобы получить право работать там. Соответствующее заявление подают в пунктах приема, после пересечения границы.

На месте временного проживания необходимо по номеру PESEL (аналог идентификационного кода) обратиться в центр занятости и администрацию.

Сотрудники центра установят личности обратившихся, их квалификацию и опыт, ожидания и возможности по работе в Польше . Они могут направить соискателя в другие государственные учреждения, предоставить информацию о сайтах с вакансиями и оказать другие виды поддержки.

Работодатель регистрирует заключенные трудовые отношения через службу занятости. Он сообщает о найме работника на протяжении семи дней с начала сотрудничества через письменное заявления с копией документа о подтверждении его личности.