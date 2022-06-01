Украина намерена реэкспортировать ДТ из Венгрии

Впрочем, пока есть проблемы с наличием топлива.

НАК «Нафтогаз Украины» (и ее дочерняя компания АО «Укртранснафта») подписала договор о возможности реверса, а значит, импорта дизельного топлива из Венгрии в Украину.

Детали соглашения между компаниями Украины и Венгрии не разглашаются.

Как известно ZN.UA из источников в «Нафтогазе Украины», во время переговоров о реверсе дизельного топлива существовала проблема его реального наличия для реэкспорта в Украину. Обсуждался и размер вероятных поставок. Так или иначе, на прошлой неделе поставки ДТ так и не начались.

«Итак, новый путь есть, а вот дизеля пока нет. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль взял под личный контроль ситуацию с поиском и обеспечением объемов ДТ для поставок в Украину», — пояснил наш источник.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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