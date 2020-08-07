Уруский хочет контролировать продажу стратегических предприятий

Уруский хочет контролировать продажу стратегических предприятий

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности должно согласовывать план реформы таких стратегических предприятий, как "Мотор Сич", в том числе покупку их акций. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

"На сегодняшний день мы находимся на этапе начала реформы ОПК. Это касается и государственных предприятий, и предприятий частного сектора. В частности, новосозданное министерство должно согласовывать все планы, которые связаны с реформой, в том числе с приобретением акций тех или иных предприятий", – сказал чиновник.

По мнению Уруского, стратегические предприятия – это достояние всего украинского народа, поэтому их работа находится в поле деятельности правительства.

В то же время вице-премьер отметил, что он начал ознакомления с предприятиями ОПК. "В частности, и производственное объединение "Мотор Сич" я посетил в пятницу", – сказал глава министерства.

Уруский указал, что сейчас министерство изучает состояние таких предприятий, анализирует ситуацию на них, готовит предложения по развитию, изучает все те конфликтные ситуации, которые, возможно, имеют место на разных предприятиях.

Как сообщалось, 6 августа президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с письмом, в котором призвал безотлагательно совместно с аппаратом СНБО и СБУ предпринять исчерпывающие меры по защите экономических интересов государства, в частности, в рамках сделки с акциями ПАО "Мотор Сич".



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