Минэкономики оценило падение ВВП Украины во втором квартале в 11%

Ожидалось, что этот показатель составит 14%.

Минэкономики оценило падение ВВП Украины во втором квартале в 11%
Фото: investgazeta.ua

По оценке Министерства экономики, валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в первом полугодии 2020-го сократился на 6,5% относительно аналогичного периода прошлого года.

Во втором квартале падение составило 11%. Ожидалось, что падение составит 14%, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на министерство.

"Помесячная динамика видов экономической деятельности свидетельствует, что экономика прошла пик и преодолела рубеж максимально негативного эффекта от жестких противоэпидемических мероприятий как внутри страны, так и за ее пределами", - говорится в отчете.

В Министерстве экономики отметили, что на фоне смягчения карантина экономика начинает восстанавливаться.

Напомним, в конце июля сообщалось, что Украина движется согласно консенсусному макрофинансовому прогнозу, который ранее разработало Министерство экономики. Согласно этому прогнозу, в 2020 году ВВП Украины уменьшится на 4,8%. С 2021-го правительство закладывает рост ВВП на 4,6% в последующие годы.

Ранее в МВФ ухудшили прогноз снижения ВВП Украины из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Первоначально ожидалось, что этот показатель составит 7,7%, затем спрогнозировали падение на 8,2%.

В первом квартале ВВП Украины снизился на 1,5%. Государственный бюджет был разработан на основе макроэкономического прогноза, который предусматривал рост реального ВВП на 3,7%.

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