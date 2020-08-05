Население в июле увеличило продажу валюты — НБУ

В июле украинцы продали наличной иностранной валюты на $1,543 млрд, а купили – на $1,321 млрд. Об этом сообщает Национальный банк.

Сколько продали валюты

В июле украинцы продали наличной валюты на $222 млн больше чем купили.

По данным НБУ, в июле объем операций на наличном рынке был максимальным с начала года – $2 863,8 млн.

В целом с начала года население продало банкам валюты на $8 721,7 млн и купило на $7 751,5 млн, сальдо составило $970,2 млн.

Напомним