КНР начала наращивать импорт бокситов

По данным Таможенной администрации КНР, в июне 2020 г. национальные компании импортировали 10,4 млн т бокситов, что на 9,4% превысило майский показатель и на 17,6% - уровень июня 2019 г.



Всего в первом полугодии текущего года в Китай поступило из-за рубежа 58,3 млн. бокситов. Это на 30,3% больше, чем в тот же период годичной давности.



Почти 97% китайского импорта данного сырья пришлось на три страны — Гвинею, Австралию и Индонезию. Причем хотя китайские компании активно разрабатывают гвинейские месторождения, в первой половине 2020 г. поставки бокситов из этой страны в Китай снизились на 1,2% по сравнению с январем-июнем 2019 г.



В то же время Австралия нарастила экспорт бокситов в Китай на 16,7%, а Индонезия — на 54,2%.



