Центрэнерго закончило полугодие с убытком почти в 500 млн грн

Центрэнерго закончило полугодие с убытком почти в 500 млн грн

Государственное ПАО "Центрэнерго" по итогам работы в первом полугодии 2020 года получило 493,13 млн грн чистого убытка, что в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1,2 млрд грн). Об этом свидетельствует отчетность, опубликованная на сайте компании, передает БизнесЦензор.

Чистый доход от реализации продукции в первом полугодии вырос до 9,25 млрд грн, по сравнению с 7,26 млрд грн в первом полугодии 2019 года.

В то же время себестоимость реализованной продукции увеличилась до 9,5 млрд грн с 7,46 млрд грн в январе-июне прошлого года.

Текущая кредиторская задолженность предприятия по долгосрочным обязательствам за товары, работы и услкги к 1 июля 2020 года сократилась до 3,35 млрд грн с 3,56 млрд грн по состоянию на начало года.

Согласно данным отчетности, "Центрэнерго" в 2019 году получило 1,98 млрд грн чистого убытка, по сравнению с прибылью в 499,13 млн грн годом ранее.

Текущая кредиторская задолженность компании в прошлом году выросла с 607,7 млн грн до 3,56 млрд грн.

Как сообщалось, ФГИ планирует приватизировать "Центрэнерго" во втором квартале 2021 года.

Напомним, в конце мая Фонд государственного имущества после трех месяцев неудачных попыток сменил подконтрольное Игорю Коломойскому руководство государственного ПАО "Центрэнего".

После смены менеджмента в сентябре 2019 года энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes назвал самые дорогие мировые брендыForbes назвал самые дорогие мировые бренды
Электроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августаЭлектроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августа
НБУ дал добро Ярославскому на покупку банка Кредит ДнепрНБУ дал добро Ярославскому на покупку банка Кредит Днепр
Финтех-единорог с украинскими корнями Revolut собрал $580 миллионов инвестицийФинтех-единорог с украинскими корнями Revolut собрал $580 миллионов инвестиций
Запорожкокс провел еще один этап модернизации производстваЗапорожкокс провел еще один этап модернизации производства
Блок рекламы


Похожие новости
Долги украинцев за коммуналку почти достигли 58 миллиардовДолги украинцев за коммуналку почти достигли 58 миллиардов
Остаток средств на ЕКС за июль сократился почти на третьОстаток средств на ЕКС за июль сократился почти на треть
Украинские банки за полгода получили почти миллиард «налички» — НБУУкраинские банки за полгода получили почти миллиард «налички» — НБУ
За первое полугодие киевские аудиторы обеспечили возмещение потерь почти на 38 млн гривенЗа первое полугодие киевские аудиторы обеспечили возмещение потерь почти на 38 млн гривен
Из-за вспышки африканской чумы свиней на Белоцерковщине сожгли почти 4 тысячи животныхИз-за вспышки африканской чумы свиней на Белоцерковщине сожгли почти 4 тысячи животных
За первое полугодие Укрпошта заработала 42,7 миллиона гривенЗа первое полугодие Укрпошта заработала 42,7 миллиона гривен
Госдолг Украины за месяц вырос почти на $3 миллиардаГосдолг Украины за месяц вырос почти на $3 миллиарда
Немецкая сталелитейная компания Salzgitter Group потеряла почти 1 млрд евро на продажахНемецкая сталелитейная компания Salzgitter Group потеряла почти 1 млрд евро на продажах
Приватбанк утверждает, что экс-владельцы отмыли почти $800 миллионовПриватбанк утверждает, что экс-владельцы отмыли почти $800 миллионов
Госказначейство: Госбюджет за первое полугодие сведен с «минусом» 18,8 миллиардаГосказначейство: Госбюджет за первое полугодие сведен с «минусом» 18,8 миллиарда
Последние новости
Подгружаем последние новости