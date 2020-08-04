Центрэнерго закончило полугодие с убытком почти в 500 млн грн

Государственное ПАО "Центрэнерго" по итогам работы в первом полугодии 2020 года получило 493,13 млн грн чистого убытка, что в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1,2 млрд грн). Об этом свидетельствует отчетность, опубликованная на сайте компании, передает БизнесЦензор .



Чистый доход от реализации продукции в первом полугодии вырос до 9,25 млрд грн, по сравнению с 7,26 млрд грн в первом полугодии 2019 года.



В то же время себестоимость реализованной продукции увеличилась до 9,5 млрд грн с 7,46 млрд грн в январе-июне прошлого года.



Текущая кредиторская задолженность предприятия по долгосрочным обязательствам за товары, работы и услкги к 1 июля 2020 года сократилась до 3,35 млрд грн с 3,56 млрд грн по состоянию на начало года.



Согласно данным отчетности, "Центрэнерго" в 2019 году получило 1,98 млрд грн чистого убытка, по сравнению с прибылью в 499,13 млн грн годом ранее.



Текущая кредиторская задолженность компании в прошлом году выросла с 607,7 млн грн до 3,56 млрд грн.



Как сообщалось, ФГИ планирует приватизировать "Центрэнерго" во втором квартале 2021 года.



Напомним, в конце мая Фонд государственного имущества после трех месяцев неудачных попыток сменил подконтрольное Игорю Коломойскому руководство государственного ПАО "Центрэнего".



После смены менеджмента в сентябре 2019 года энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ , имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

