В Офисе президента рассказали, какие области лидируют по программе "Доступные кредиты"

По состоянию на 1 августа сумма выданных кредитов составляет более 3,3 миллиарда гривен для 1755 компаний.

В Украине увеличивается количество банков, предоставляющих услуги по программе финансовой государственной поддержки микро- и малого предпринимательства "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив.

"Инициированная Президентом в начале года программа кредитования «5-7-9%» эффективно реализуется. По состоянию на 1 августа сумма выданных кредитов составляет более 3,3 миллиарда гривен для 1755 компаний. В структуре кредитного портфеля больше всего средств было предоставлено предприятиям сельского хозяйства (62%) и перерабатывающей промышленности (14%)», – рассказала заместитель руководителя ОП.

По ее словам, среди регионов Украины по количеству оформленных договоров лидируют Харьковская (12%), Киевская (11%) и Сумская (8%) области.

Юлия Ковалив отметила, что в настоящее время программа кредитования «5-7-9%» доступна в 18 банках, еще 10 финансовых учреждений изъявили желание присоединиться к ней.

Напомним, кредитная программа "5-7-9%" стартовала в феврале 2020 года. По состоянию на 15 июня банки выдали 639 кредитов на 404,8 млн гривен. Размер Фонда развития предпринимательства, через который идет финансирование, в 2020 году составляет 2 млрд гривен. На тот момент к программе подключились 16 банков, в том числе крупнейший ПриватБанк.

В июне Кабмин смягчил условия кредитной программы "5-7-9%".