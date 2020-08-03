Большинство членов монетарного комитета считает, что в 2021 году придется повышать учетную ставку

Половина членов комитета монетарной политики Национального банка на собрании 22 июля видела учетную ставку неизменной до конца текущего года (на уровне 6%), трое допускали возможность снизить показатель и двое – повысить. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Что обсуждали члены комитета

Подавляющее большинство членов КМП разделяло мнение, что в 2021 году придется повышать учетную ставку из-за усиления инфляционного давления.

В частности, участники дискуссии обсудили потенциальное влияние анонсированного повышения социальных стандартов на экономический рост, безработицу и инфляционную динамику.

В связи с этим они рассмотрели и альтернативные сценарии реакции со стороны монетарной политики. Часть членов КМП отметили, что в 2017 году повышение заработных плат имело мощное воздействие на инфляцию, и этот опыт с учетом текущих экономических реалий следует учитывать при принятии будущих решений по монетарной политике.

Впрочем, другие члены КМП также отметили, что повышение социальных стандартов, а также его влияние на зарплаты в частном секторе могут быть существенно ограничены. Причина в том, что экономика только начинает восстанавливаться после кризиса, рынок труда еще ослаблен, финансовые ресурсы как бюджетного, так и частного сектора ограничены.

Согласно влиянию на инфляцию также будет умеренным. Более точно масштаб и сроки воздействия этого фактора можно будет оценить только после появления проекта закона о государственном бюджете на 2021.

Вместе с тем члены комитета согласились, что центробанк сможет предоставить экономике дополнительный импульс для восстановления в случае более медленного оживления инвестиционного и потребительского спроса.

Также, по мнению нескольких членов КМП, снижение ключевой ставки может спровоцировать давление на обменный курс и дальнейшую долларизацию экономики вследствие уменьшения спрэда между ставками по депозитам в гривне и иностранной валюте.

Напомним