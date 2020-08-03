2 августа курс биткоина поднялся выше $12 тысяч и сразу обрушился до $10 500

2 августа цена биткоина поднялась до $12 100, в последний раз она находилась на этом уровне в августе предыдущего года. Рост за сутки составил 6%, за неделю — 20%, а с мартовского минимума в $3800 — 220%. Об этом пишет РБК.

2 августа курс биткоина поднялся выше $12 тысяч и сразу обрушился до $10 500
Фото: оverclockers.ua

Объем торгов криптовалютой за 24 часа увеличился на 16%, до $28 млрд. Доля BTC на рынке упала до 61%.

Еще больше подорожали альткоины. Ethereum преодолел отметку в $400 впервые с августа 2018 года. Курс монеты составил $415. За сутки он вырос на 18%, за неделю — на 33%. В марте цена опускалась до $90, с того момента она увеличилась на 350%.

Курс токена XRP впервые с февраля 2020 г. превысил уровень в $0,3. К текущему моменту монета подрожала до $0,32. Рост за неделю — 60%, а с установленного в марте минимума в $0,1 — 220%. Капитализация рынка криптовалют достигла $360 млрд.

Падение биткоина

После преодоления отметки в $12 000 биткоин начал стремительно дешеветь. В течение минуты его курс падал до $10 500.




Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes назвал самые дорогие мировые брендыForbes назвал самые дорогие мировые бренды
Электроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августаЭлектроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августа
Финтех-единорог с украинскими корнями Revolut собрал $580 миллионов инвестицийФинтех-единорог с украинскими корнями Revolut собрал $580 миллионов инвестиций
Запорожкокс провел еще один этап модернизации производстваЗапорожкокс провел еще один этап модернизации производства
В ОАЭ запустили первую в стране атомную электростанциюВ ОАЭ запустили первую в стране атомную электростанцию
Блок рекламы


Похожие новости
Курс валют в Киеве: 3 августа 2020 годаКурс валют в Киеве: 3 августа 2020 года
Цена на золото впервые в истории превысила $2 тысячиЦена на золото впервые в истории превысила $2 тысячи
На каждом украинце уже "висит" долг в две тысячи долларовНа каждом украинце уже "висит" долг в две тысячи долларов
Минфин надеется подписать соглашение со Всемирным банком о займе на $350 млн в конце августаМинфин надеется подписать соглашение со Всемирным банком о займе на $350 млн в конце августа
Электроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августаЭлектроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августа
В июле нарушители рекламного законодательства в Киеве заплатили более 100 тысяч гривенВ июле нарушители рекламного законодательства в Киеве заплатили более 100 тысяч гривен
Несмотря на пандемию, ArcelorMittal получила во 2 квартале доход выше ожидавшегосяНесмотря на пандемию, ArcelorMittal получила во 2 квартале доход выше ожидавшегося
Курс валют в Киеве: 30 июля 2020 годаКурс валют в Киеве: 30 июля 2020 года
Из-за вспышки африканской чумы свиней на Белоцерковщине сожгли почти 4 тысячи животныхИз-за вспышки африканской чумы свиней на Белоцерковщине сожгли почти 4 тысячи животных
Курс валют в Киеве: 29 июля 2020 годаКурс валют в Киеве: 29 июля 2020 года
Последние новости
Подгружаем последние новости