2 августа курс биткоина поднялся выше $12 тысяч и сразу обрушился до $10 500

2 августа цена биткоина поднялась до $12 100, в последний раз она находилась на этом уровне в августе предыдущего года. Рост за сутки составил 6%, за неделю — 20%, а с мартовского минимума в $3800 — 220%. Об этом пишет РБК.

Фото: оverclockers.ua

Объем торгов криптовалютой за 24 часа увеличился на 16%, до $28 млрд. Доля BTC на рынке упала до 61%.

Еще больше подорожали альткоины. Ethereum преодолел отметку в $400 впервые с августа 2018 года. Курс монеты составил $415. За сутки он вырос на 18%, за неделю — на 33%. В марте цена опускалась до $90, с того момента она увеличилась на 350%.

Курс токена XRP впервые с февраля 2020 г. превысил уровень в $0,3. К текущему моменту монета подрожала до $0,32. Рост за неделю — 60%, а с установленного в марте минимума в $0,1 — 220%. Капитализация рынка криптовалют достигла $360 млрд.

Падение биткоина

После преодоления отметки в $12 000 биткоин начал стремительно дешеветь. В течение минуты его курс падал до $10 500.