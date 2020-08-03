Украина из-за карантина сократила экспорт мяса до пятилетнего минимума

Рейтинг импортеров отечественного мяса возглавляет Саудовская Аравия.

Украина из-за карантина сократила экспорт мяса до пятилетнего минимума
Фото: express.te.ua

В первом полугодии 2020 года Украина сократила экспорт продукции мясной группы до 319 млн долларов США, что на 12,2% меньше, чем в январе-июне 2019 года.

Заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Николай Пугачев утверждает, что это самый низкий показатель за последние пять лет.

"Начиная с 2015 года, благодаря настойчивой широкой географической диверсификации и закреплении на многих рынках сбыта после потери роSSийского, сохранялась положительная тенденция увеличения объемов экспорта мяса и субпродуктов. Введение карантинных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, негативно повлияло на экспорт этого вида агропродукции", - цитирует Пугачева пресс-служба института.

Сообщается, что рейтинг импортеров отечественного мяса возглавляет Саудовская Аравия: за шесть месяцев 2020 года она закупила 15,0% продукции.

Значительно меньшие закупки осуществляют Нидерланды (14,2%), ОАЭ (11,1%), Беларусь (6,3%), Азербайджан (5,8%), Ирак (4,6%) и Казахстан (4,5%).

Совокупно эти страны аккумулируют около 62% экспорта отечественной мясопродукции в денежном выражении, отметил Николай Пугачев. По-прежнему определяющим продуктом в экспорте продукции этой группы остается мясо птицы.

Напомним, в январе 2020 года Европейский Союз временно запретил импорт украинской курятины из-за вспышки птичьего гриппа.

Ранее Украина вошла в ТОП-5 мировых экспортеров курятины. Опережали Украину Бразилия, ЕС и Таиланд.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Цена аренды квартир в городах Италии упала до исторического минимумаЦена аренды квартир в городах Италии упала до исторического минимума
Forbes назвал самые дорогие мировые брендыForbes назвал самые дорогие мировые бренды
Электроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августаЭлектроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августа
Финтех-единорог с украинскими корнями Revolut собрал $580 миллионов инвестицийФинтех-единорог с украинскими корнями Revolut собрал $580 миллионов инвестиций
Запорожкокс провел еще один этап модернизации производстваЗапорожкокс провел еще один этап модернизации производства
Блок рекламы


Похожие новости
В июне Япония снизила экспорт сталиВ июне Япония снизила экспорт стали
Прибыль банков сократилась на 23% в первом полугодииПрибыль банков сократилась на 23% в первом полугодии
Экономика Франции сократилась на 13,8%. Рекордное падение с послевоенного времениЭкономика Франции сократилась на 13,8%. Рекордное падение с послевоенного времени
Украинские промышленники определили самые перспективные для экспорта страныУкраинские промышленники определили самые перспективные для экспорта страны
Северодонецкий Азот сократит персонал из-за импорта роSSийских удобренийСеверодонецкий Азот сократит персонал из-за импорта роSSийских удобрений
Спрос на ювелирные изделия в мире упал до рекордного минимумаСпрос на ювелирные изделия в мире упал до рекордного минимума
Из-за вспышки африканской чумы свиней на Белоцерковщине сожгли почти 4 тысячи животныхИз-за вспышки африканской чумы свиней на Белоцерковщине сожгли почти 4 тысячи животных
Из-за коронавируса Италия может потерять 15 % объемов выплавки сталиИз-за коронавируса Италия может потерять 15 % объемов выплавки стали
Иран сократил экспорт стали на 43%Иран сократил экспорт стали на 43%
Мировой туризм уже потерял $320 миллиардов из-за COVID-19 — ООНМировой туризм уже потерял $320 миллиардов из-за COVID-19 — ООН
Последние новости
Подгружаем последние новости