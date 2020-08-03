Украина из-за карантина сократила экспорт мяса до пятилетнего минимума

В первом полугодии 2020 года Украина сократила экспорт продукции мясной группы до 319 млн долларов США , что на 12,2% меньше, чем в январе-июне 2019 года.

Заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Николай Пугачев утверждает, что это самый низкий показатель за последние пять лет.

"Начиная с 2015 года, благодаря настойчивой широкой географической диверсификации и закреплении на многих рынках сбыта после потери роSSийского, сохранялась положительная тенденция увеличения объемов экспорта мяса и субпродуктов. Введение карантинных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, негативно повлияло на экспорт этого вида агропродукции", - цитирует Пугачева пресс-служба института.

Сообщается, что рейтинг импортеров отечественного мяса возглавляет Саудовская Аравия: за шесть месяцев 2020 года она закупила 15,0% продукции.

Значительно меньшие закупки осуществляют Нидерланды (14,2%), ОАЭ (11,1%), Беларусь (6,3%), Азербайджан (5,8%), Ирак (4,6%) и Казахстан (4,5%).

Совокупно эти страны аккумулируют около 62% экспорта отечественной мясопродукции в денежном выражении, отметил Николай Пугачев. По-прежнему определяющим продуктом в экспорте продукции этой группы остается мясо птицы.

Напомним, в январе 2020 года Европейский Союз временно запретил импорт украинской курятины из-за вспышки птичьего гриппа.