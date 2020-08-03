Rio Tinto готовит проект по добыче лития в Сербии

Rio Tinto готовит проект по добыче лития в Сербии

Горнодобывающая корпорация Rio Tinto выделит 200 млн долл. на подготовку проекта разработки литиевого месторождения Jadar в районе г. Лозница в восточной части Сербии.

Компания, уже вложившая в этот проект около 450 млн долл., планирует разработать ТЭО, получить все необходимые разрешения и лицензии к концу 2021 г. Тогда же ожидается принятие окончательного инвестиционного решения.

Согласно предварительным данным, руда будет добываться подземным способом. Также в состав комплекса будут входить обогатительная фабрика и завод для получения готовой литиевой продукции.

Сербское месторождение содержит уникальный минерал ядарит, содержащий, помимо лития, бор. Поэтому Rio Tinto разрабатывает технологию их совместного извлечения. В настоящее время компания запускает в США пилотный проект по получению карбоната лития из отходов предприятия по добыче бора в Калифорнии.

Это уже второй крупный литиевый проект в Восточной Европе за последнее время. Несколькими днями ранее австралийская компания European Metals Holdings (EMH) сообщила, что с помощью Еврокомиссии будет организовывать добычу лития в Чехии.

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