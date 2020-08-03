Европа сокращает закупку сжиженного газа второй месяц подряд

Европа сокращает закупку сжиженного газа второй месяц подряд

После двух с половиной лет стабильного роста общий уровень поставок сжиженного природного газа в Европу снижается второй месяц. В июле 2020 года поставки снизились к прошлогоднему уровню на 4,5%; ранее в июне произошло снижение на 10,5%, свидетельствуют данные информационной платформы Gas Infrastructure Europe.

Однако у каждой импортирующей СПГ страны ЕС прослеживаются совершено разные тенденции.

Самая переменчивая динамика - на терминале GATE LNG в Роттердаме, который неизбежно связан с голландской торговой площадкой TTF, самым ликвидным хабом Европы. Если в июне поставки СПГ в Нидерланды год к году упали на 74%, то в июле выросли на 39%. Согласно мониторингу Bloomberg, в июне в Роттердам пришло три танкера, а в июле уже шесть (из них по одному танкеру в месяц было перегружено для поставок в третьи страны). Прирост поставок в Роттердам в июле обеспечили "Ямал СПГ" (четыре после двух танкеров месяцем ранее) и США (два после одного). В конце мая - начале июня "Ямал СПГ" проводил плановый ремонт.

Поток СПГ в Великобританию хоть и снижается в сезонном разрезе, но он все еще существенно выше (на 82%) прошлогоднего уровня. Великобритания остается зоной монопольных поставок СПГ из Катара, "разбавленных" одним танкером из Норвегии.

Поставки СПГ в Бельгию сократились на 51%, Францию - на 22%.

Польша, активно развивающая импорт СПГ в пику поставкам из РоSSии, в начале месяца с офлайн-церемонией в порту Свиноуйсьце и большим медиа-охватом встретила сотый с момента открытия своего терминала груз СПГ. 101-ый танкер Sokoto пришел 13 июля и с тех пор на терминале затишье: поставки в национальную сеть во второй половине месяца упали в 3,5 раза к предыдущему месяцу, а в целом за июль регистрируется снижение к июлю 2019 года на 20%.

В июле, также как и в июне, на северо-запад Европы пришли всего два груза из США, тогда как в мае их было семь.

Тем временем европейские хранилища газа имеют рекордный уровень наполненности (85% на последнюю отчетную дату) после рекордно теплой зимы, а, к примеру, в Бельгии - уже "забиты" почти 98%.

МинПром по материалам Интерфакс

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