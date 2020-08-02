Малые и средние предприниматели Киевщины пополнили местную казну на сумму 1,1 млрд гривен единого налога (инфографика)

За первое полугодие 2020 года малые и средние предприниматели Киевской области пополнили местную казну на сумму 1,1 млрд гривен единого налога. Это на 107,3 млн гривен или 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом KV стало известно из сообщения ГНС в Киевской области.

“Несмотря на карантин бизнес Киевской области не сбавляет обороты, продолжая свою деятельность. Об этом свидетельствует увеличение количества плательщиков и рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней по сравнению с аналогичным периодом 2019 ”, – сообщил глава налоговой службы области Александр Загорский.

По его данным, сейчас в налоговых органах Киевщины насчитывается 86 236 упрощенцев. Из них подавляющее большинство – 78 411 – физические лица-предприниматели, остальные – 7825 – юридические лица.

Наибольшие суммы обеспечили предприниматели, которые ведут свою деятельность на территориях Киево-Святошинского управления – 216,8 млн гривен, Белоцерковского – 191,4 млн гривен, Ирпенского управлений – 163,5 млн гривен.

В частности, в разрезе категорий плательщиков физические лица-предприниматели уплатили 914,1 млн гривен, увеличив сумму почти на 100 млн гривен или 12%.

Юридические лица (III группа) перечислили в бюджеты 124,6 млн гривен, что на 6,2 млн гривен или 5% больше поступления первого полугодия 2019 года.

Сельхозпроизводители (IV группа) – юридические лица направили в казну 85 млн гривен, что на 2 млн гривен превышает сумму, которая поступила в январе-июне прошлого года.

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