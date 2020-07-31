Минфин надеется подписать соглашение со Всемирным банком о займе на $350 млн в конце августа

Помощь будет направлена на поддержку реформ.

Минфин надеется подписать соглашение со Всемирным банком о займе на $350 млн в конце августа
Фото: LB.ua

Украина и Международный банк реконструкции и развития из группы Всемирного банка планируют заключить соглашение о займе на $350 млн.

Об этом информирует агентство "Интерфакс-Украина".

"Ожидается, что подписание соглашения о займе между Украиной и МБРР состоится в конце августа. После подписания и вступления в силу соглашения о займе его средства будут перечислены в общий фонд госбюджета", - заявили в пресс-службе Министерства финансов.

Как сообщалось, Совет исполнительных директоров Всемирного банка в конце июня одобрил выделение Украине $ 350 млн в рамках первого займа из двух запланированных займов на политику развития в сфере экономического восстановления в поддержку реформ, которые являются критически важными. В частности, речь идет об укреплении земельного и кредитного рынков путем создания эффективного рынка сельхозземель и урегулирования NPL в госбанках, демонополизации и поддержке антикоррупционных институтов, реструктуризации газового сектора и усилении системы соцзащиты пожилых людей, особенно уязвимых от COVID-19.

Однако аналитики международного рейтингового агентства Moody's предположили, что промедление с выделением этого займа связано с неопределенностью вокруг нового главы центробанка, которым вскоре стал Кирилл Шевченко. Второй заем будет направлен на поддержку разработки дополнительного законодательства в сфере земельной реформы и дальнейшее усиление пенсионных выплат лицам пожилого возраста.

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