НБУ дал добро Ярославскому на покупку банка Кредит Днепр
Национальный банк Украины согласовал гражданину Украины Александру Ярославскому прямое приобретения существенного участия в размере 100% уставного капитала АО «Банк Кредит Днепр».
Национальный банк Украины согласовал гражданину Украины Александру Ярославскому прямое приобретения существенного участия в размере 100% уставного капитала АО «Банк Кредит Днепр». Об этом
Что известно
Соответствующее решение 30 июля 2020 года принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка.
Предыстория
На сегодня контролером АО «Банк Кредит Днепр» является Виктор Пинчук, который косвенно владеет 100% уставного капитала банка.
Заявитель обязался предоставлять банку полную финансовую поддержку для обеспечения должного финансового состояния.
В каком состоянии банк
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Банк Кредит Днепр основан в 1993 году, входит в группу банков с частным капиталом согласно классификации НБУ.
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Единственным акционером Банка Кредит Днепр является компания «Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед», которая опосредованно принадлежит бизнесмену Виктору Пинчуку.
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По данным НБУ на 1 октября 2019 года, Кредит Днепр занимал пятое место по активам среди банков с украинским капиталом. Уставный капитал банка — 2,7 млрд грн.