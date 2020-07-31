НБУ дал добро Ярославскому на покупку банка Кредит Днепр

Национальный банк Украины согласовал гражданину Украины Александру Ярославскому прямое приобретения существенного участия в размере 100% уставного капитала АО «Банк Кредит Днепр».

НБУ дал добро Ярославскому на покупку банка Кредит Днепр

Национальный банк Украины согласовал гражданину Украины Александру Ярославскому прямое приобретения существенного участия в размере 100% уставного капитала АО «Банк Кредит Днепр». Об этом говорится в сообщении регулятора.

Что известно

Соответствующее решение 30 июля 2020 года принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка.

Предыстория

На сегодня контролером АО «Банк Кредит Днепр» является Виктор Пинчук, который косвенно владеет 100% уставного капитала банка.

Заявитель обязался предоставлять банку полную финансовую поддержку для обеспечения должного финансового состояния.

В каком состоянии банк

  • Банк Кредит Днепр основан в 1993 году, входит в группу банков с частным капиталом согласно классификации НБУ.

  • Единственным акционером Банка Кредит Днепр является компания «Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед», которая опосредованно принадлежит бизнесмену Виктору Пинчуку.

  • По данным НБУ на 1 октября 2019 года, Кредит Днепр занимал пятое место по активам среди банков с украинским капиталом. Уставный капитал банка — 2,7 млрд грн.

  • В начале февраля этого года банк завершил процедуру увеличения уставного капитала на 866,562 млн грн, или на 32% — до 3,587 млрд грн.

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