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2020-07-31
Электроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августа
В Киеве стоимость электроэнергии для малых небытовых потребителей с 1 августа увеличится в среднем на 6%. Об этом сообщила пресс-служба компании YASNO, которая обеспечивает поставки электроэнергии потребителям Киева.
Фото: glavcom.ua
С чем связан рост тарифа
Согласно сообщению, подорожание связано с изменениями тарифов на передачу и распределение, которые приняла Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Тарифы на электроэнергию для населения не изменились.
Как рассчитывается тариф
В пресс-службе напомнили, что тариф для малых небытовых потребителей рассчитывается на основе четырех составляющих:
- тариф на распределение электроэнергии – утверждается отдельно для каждого оператора системы распределения, меняется с 1 августа;
- тариф на передачу электроэнергии – тариф ГП «Укрэнерго» вырастет на 54,6% и составит 240,23 грн/МВт?ч;
- прогнозируемая средняя закупочная цена электроэнергии – остается без изменений;
- тариф на услуги поставщика универсальной услуги – остается без изменений.
Ранее сообщалось
- 1 июля 2019 года в Украине начал работать новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом «О рынке электроэнергии», который был принят в апреле 2017 года.