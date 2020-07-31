Электроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августа

В Киеве стоимость электроэнергии для малых небытовых потребителей с 1 августа увеличится в среднем на 6%. Об этом сообщила пресс-служба компании YASNO, которая обеспечивает поставки электроэнергии потребителям Киева.

Электроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августа
Фото: glavcom.ua

С чем связан рост тарифа

Согласно сообщению, подорожание связано с изменениями тарифов на передачу и распределение, которые приняла Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Тарифы на электроэнергию для населения не изменились.

Как рассчитывается тариф

В пресс-службе напомнили, что тариф для малых небытовых потребителей рассчитывается на основе четырех составляющих:

  • тариф на распределение электроэнергии – утверждается отдельно для каждого оператора системы распределения, меняется с 1 августа;
  • тариф на передачу электроэнергии – тариф ГП «Укрэнерго» вырастет на 54,6% и составит 240,23 грн/МВт?ч;
  • прогнозируемая средняя закупочная цена электроэнергии – остается без изменений;
  • тариф на услуги поставщика универсальной услуги – остается без изменений.

Ранее сообщалось

  • 1 июля 2019 года в Украине начал работать новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом «О рынке электроэнергии», который был принят в апреле 2017 года.

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