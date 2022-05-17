Невзирая на военное положение в Украине, проверки бизнеса скоро вернутся - Гетманцев

Проверки начнутся под предлогом возобновлением системы возмещения НДС, информирует ZN.ua.

Невзирая на военное положение в Украине, проверки бизнеса скоро вернутся - Гетманцев
© ZN.UA

Невзирая на военное положение в Украине, проверки бизнеса вернутся в скором будущем. Об этом сообщил ZN.UA глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, Данило Гетманцев.

По его словам, это касается фактических проверок работы торговли, расчета в иностранной валюте, камеральных и некоторых документальных проверок.

«Мы проголосовали за закон, в соответствии с которым возобновляем фактические проверки (т.е. проверки порядка расчета) работы торговли, некоторые документальные проверки, которые касаются только проверок по заявке плательщика, если он сам просит нас проверить. Кроме того, возобновляем проверки при нарушении правил расчета в иностранной валюте, когда идет невозврат валютной выручки. Эти проверки мы тоже будем делать. И камеральные проверки тоже полностью восстанавливаем», - сказал он.

Причем для возобновления проверок бизнеса налоговой службой окончания военного положения не потребуется. Эту мысль народный депутат подтвердил, обосновывая возобновление активности налоговиков началом работы системы по возмещению НДС предпринимателям.


Лия Ильченко, ZN.ua

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