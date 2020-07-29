В первом полугодии импорт стали в США снизился на 21%

В течение июня 2020 года на территорию США было ввезено 1,391 млн. тонн продукции зарубежных металлургических предприятий. Сокращение объёмов к предыдущему месяцу - 23%, сообщает American Iron and Steel Institute.



На долю готового проката в указанном объёме пришлось 1,31 млн. тонн - на 12,7% меньше по сравнению с маем.



За I полугодие стальной импорт в США составил 12,387 млн. тонн, что на 20,8% ниже результата аналогичного периода 2019 года. Импорт готового проката снизился на 26,2% до 8,632 млн. тонн.



Ключевыми поставщиками металлопроката в США за июнь стали Южная Корея, Германия, Тайвань, Япония и Китай , за 6 месяцев - Южная Корея, Япония, Германия, Тайвань и Турция.