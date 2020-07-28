В США монетный кризис. Американцев просят расплачиваться монетами

Монетный двор США обратился к американцам с просьбой расплачиваться монетами, обменивать их на бумажные деньги в банках или специальных аппаратах. Соответствующее обращение появилось на сайте Монетного двора.

Фото: happycoin.club

Причина обращения

На фоне накрывшей страну пандемии коронавируса американцы из опасений подхватить инфекцию через наличные деньги стали чаще отдавать предпочтение безналичным способам оплаты.

В результате жители США накопили значительное количество монет, вызвав их дефицит в обороте и спровоцировав в стране полноценный монетный кризис.

Дефицит мелких монет привел к тому, что представители малого бизнеса не могут полноценно проводить наличные расчеты, поскольку у них нет сдачи.

«Вы можете помочь, расплатившись в магазине без сдачи и таким образом вернув часть монет в оборот», — говорится в обращении Монетного двора.

Предыстория

Ранее в ВОЗ жителей планеты призвали отказаться от использования наличных и карт и перейти на оплату товаров и услуг бесконтактными способами, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса.

По словам специалистов ВОЗ, вирус может оставаться активным на банкнотах до четырех дней, а на пластике — до девяти дней. Позднее во Всемирной организации здравоохранения информацию опровергли.

Тем не менее жители планеты на фоне пандемии стали отказываться от использования наличных, чтобы оградить себя от инфекции. Так, тенденцию к накоплению наличных и переходу на бесконтактные платежи заметили в Германии.

В Китае, который стал родиной коронавируса, власти приняли решение уничтожить часть наличных, собранных в наиболее пострадавших от инфекции районах.