В Ізраїлі виявили стародавній скарб з золотими монетами

Вчені, які проводять розкопки в Ізраїлі, виявили схованку з золотими візантійськими монетами. Експерти Управління старовин Ізраїлю датували монети часом мусульманського завоювання Візантійської Палестини, яке відбулося у 635 році нашої ери, повідомляє Live science.

Усього було знайдено 44 монети. Більшість з них датуються періодом правління імператора Іраклія (610-640 роки нашої ери), інші – імператора Фока (602-610 роки).