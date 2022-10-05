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2022-10-05
В Ізраїлі виявили стародавній скарб з золотими монетами
Вік монет становить майже 1,5 тисяч років.
В Ізраїлі виявили 44 візантійські монети© Israel Antiquities Authority
Вчені, які проводять розкопки в Ізраїлі, виявили схованку з золотими візантійськими монетами. Експерти Управління старовин Ізраїлю датували монети часом мусульманського завоювання Візантійської Палестини, яке відбулося у 635 році нашої ери, повідомляє
Усього було знайдено 44 монети. Більшість з них датуються періодом правління імператора Іраклія (610-640 роки нашої ери), інші – імператора Фока (602-610 роки).
Фаїна Вауліна, ZN.ua