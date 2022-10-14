Заробляли в Україні, сплачували податки агресору: підприємство росіян виявили на Харківщині

Заробляли в Україні, сплачували податки агресору: підприємство росіян виявили на Харківщині

З ініціативи Офісу генерального прокурора активи харківського підприємства майже на 40 млн грн заарештували.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора. Йдеться про корпоративні права, нежитлові приміщення. Власники компанії, громадяни РФ, платили гроші країні-агресору.

Так, Шевченківська окружна прокуратура у Харкові звернулася до суду та добилася арешту активів компанії. Наразі їх передають в управління АРМА.

офіс генпрокуратура, гпу

"При процесуальному керівництві окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України)", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Серед засновників компанії було троє громадян РФ, які проживають у Москві та Білгороді. Вони заробляли в Україні, а податки сплачували до бюджету агресора.

"Крім того, існує значний ризик прийняття рішень керівництвом щодо подальшого забезпечення на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором", – зазначають у відомстві.


Алексей Ионов, politeka.net





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