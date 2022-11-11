Перевірка Одеської митниці завершилась: виявили товарів на 1,5 млрд грн

Посадовців перевіряють на факт зловживання владою.

Перевірка Одеської митниці завершилась: виявили товарів на 1,5 млрд грн
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Державне бюро розслідувань завершило облік прихованих від розмитнення товарів на Одеській митниці. Мова йде про 133 контейнери, які виявили слідчі у жовтні, у яких виявили товари на понад 1,5 млрд гривень.

Під час обшуків на території контейнерних терміналів із товарами, у яких вже минув термін розмитнення, слідчі ДБР знайшли гелікоптер, елітні автомобілі, техніку, величезні партії взуття, у тому числі брендового, будівельні матеріали та устаткування.

Впродовж тривалого часу товари не розмитнювали, а посадовці митниці, вочевидь, сприяли ухилянню від сплати податків, що призводить до втрати бюджетом значних коштів

Зокрема на товари не було ніяких документів, однак після оприлюднення інформації деякі власники виявили бажання повернути товар, сплативши відповідні штрафні санкції та митні збори, інформує ZN.ua.

“ДБР запевняє, все буде згідно з законом і країні будуть відшкодовані всі кошти”, - заявили у бюро.

На разі слідчі дії тривають. Зокрема, буде дана правова оцінка діям посадовців митниці, які в умовах повномасштабної агресії росії проти України не вжили жодних заходів для своєчасного наповнення бюджету.


Ірина Знась, ZN.ua





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