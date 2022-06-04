Наложенные Западом ограничения на поставки в РоSSию технологий двойного назначения разрушают экономические перспективы страны-агрессора.

На какие именно отрасли придется самый болезненный удар, выясняло в своей публикации издание Financial Times . Forbes приводит основные тезисы статьи.

Крупнейшие производители чипов ушли

Крупнейшие производители чипов, среди которых Intel , Samsung, TSMC и Qualcomm , окончательно прекратили работу в РоSSии. Это создало дефицит больших чипов, которые используются в автомобилях, бытовой технике и военном оборудовании.

Перекрытые каналы поставок технологии двойного назначения очень больно ударят по роSSийской экономике. Доступ телекоммуникационных компаний к 5G-технология отрезан, а у компаний, поставляющих облачные услуги, например Yandex и «Сбербанк», возникнут проблемы с расширением дата-центров.

Свои конкурентоспособные чипы производить тоже не получится

Да, в РоSSии есть несколько собственных производителей чипов, ч частности,«Микрон», МЦСТ и Baikal Electronics. Но и они импортировали готовые полупроводники у иностранных производителей. Среди них: китайский SMIC, американский Intel и немецкий Infineon.

Кроме того, МЦСТ и Baikal Electronics заказывали у Тайваня и Европы производство чипов своей разработки. Сейчас это невозможно. Компания МЦСТ рассматривает вариант переноса производства собственной продукции на роSSийские заводы, принадлежащие «Микрону». Однако в прошлом году Сбербанк сказал, что разработанные МЦСТ чипы «Эльбрус» «катастрофически» провалили все проверки. По словам крупнейшего банка РоSSии, память, обработка информации и работа интернет-связи в «импортозамещенных» микросхемах гораздо хуже, чем в чипах от Intel .

Добрый старый серый импорт не спасет

Как выход РоSSия возвращается к доброму старому серому импорту - компаниям разрешили «параллельный импорт» оборудования (серверов, автомобилей, телефонов, полупроводников) без согласия правообладателя или владельца торговой марки.

РоSSия, еще в эпоху СССР , покупала западные технологические продукты через перекупщиков в Азии или Африке, и это хоть как-то работало. Но в ситуации существующего мирового дефицита микросхем и компьютерного оборудования означает, что эти каналы пересохли.

«Некоторые компании наладили поставки из Казахстана, – рассказал Карен Казарян, глава Агентства интернет-исследований в Москве. – Некоторые китайские компании второго эшелона готовы тоже готовы поставлять чипы. На роSSийских складах еще есть запас компонентов… Но все это не в нужном объеме, запасы не вечны, плюс цены выросли по крайней мере вдвое».

По словам исполнительного директора одного из производителей чипов, «если говорить о потребительской электронике, телефонах, компьютерах и серверах, то в большинстве случаев производители за пределами РоSSии не поставляют такие товары в РФ , даже если микросхемы в этих продуктах принадлежат Китаю».

Этот же эксперт добавляет, что, несмотря на нежелание Си Цзиньпина осуждать войну в Украине, несколько китайских компаний решили прекратить продажу своих смартфонов в РоSSию. Эти компании побоялись, что продолжение экспорта в условиях санкций повлияет на их бренды, и их не убедило даже, что такую электронику не включали в санкции, чтобы не наказывать роSSийских потребителей напрямую.

Внедрение 5G-технологий придется отложить

Нехватка наиболее высокотехнологичных чипов нанесла наибольший удар по рынку облачных технологий РоSSии, который в последние несколько лет начал расти благодаря законам, обязывающим компании хранить данные на роSSийской земле.

По данным аналитиков группы маркетинговых исследований IDC, после введения санкций большинство роSSийских компаний больше не желают хранить свои данные в дата-центрах за рубежом. Поэтому у главных роSSийских компаний по предоставлению облачных услуг – Yandex, VK Cloud Solutions и SberCloud – значительно прибавилось работы. Однако нехватка высокотехнологичных чипов, необходимых для производства серверов, не дает роSSийским IТ-производителям увеличить собственное производство.