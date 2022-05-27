Украина накопила 22 миллиона тонн зерна, но РоSSия блокирует экспорт и усугубляет продовольственный кризис в мире

Чем быстрее РоSSия разблокирует морские порты Украины, тем быстрее остановится развертывание продовольственного кризиса в мире из-за нехватки украинского зерна, заявил президент Владимир Зеленский.

РоSSия перекрыла доступ к нашим портам на Черном море и оккупировала нашу часть берега Азовского моря. В результате этой военной блокады закрыто большинство традиционных маршрутов украинской торговли. В настоящее время 22 миллиона тонн зерновых в Украине находятся в хранилищах. Мы не можем направить их на мировой рынок, где они необходимы именно сейчас, в настоящее время”, — сказал он во время онлайн-встречи в аналитическом центре Foreign Policy Community of Indonesia.

Цены на зерновые в мире уже подскочили. Впоследствии это повлияет на стоимость другой пищи. Разным странам-экспортерам приходится сокращать экспорт, чтобы удержать внутренние цены от взрывного роста и защитить своих потребителей.

ООН оценивает, что в этом году голод в мире дополнительно охватит около 40-50 миллионов человек.

“Считаю такую оценку консервативной. Голод не приходит сам. Вместе с ним всегда идет и политический хаос, который еще больше усугубляет ситуацию, разрушает социальную жизнь и создает еще более опасные условия для обычных людей", – отметил Зеленский.

"Только представьте, каким политическим хаосом это может закончиться в некоторых регионах", - добавил Зеленский.

Он уверен, что другие диктаторы последуют примеру Путина, которые хотят покорить соседей или забрать их территорию. Ни один торговый маршрут на море и ни одна страна после этого не будут в безопасности, предупреждает президент Украины.