АМКУ оштрафовал две компании "Укрбуд" за сговор при строительстве объектов на ЧАЭС

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал две относящиеся к корпорации "Укрбуд" компании за сговор на конкурсе по отбору подрядчика для строительства объектов на Чернобыльской АЭС и Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

По данным АМКУ, ООО "СК Укрбудмонтаж" и ЧАО "Укрэнергомонтаж" (оба - Киев) в период 2017-2018 годов принимали участие в четырех закупочных процедурах на общую сумму более 1 млрд грн, выиграв в трех крупнейших, и были отобраны подрядчиками для строительства объектов на ЧАЭС и Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Однако позднее Северное межобластное территориальное отделение АМКУ выявило факты сговора между компаниями, в частности, обе расположены по одному адресу и использовали один IP-адрес, имеют общих сотрудников, активно связывались между собой во время торгов и действовали синхронно, оказывали друг другу финансовую помощь. Кроме того, компании связаны хозяйственными отношениями.

"Таким образом, вместо честной конкуренции на торгах имел место сговор между двумя компаниями, которые позиционировали себя как самостоятельные и независимые игроки. Такие действия являются нарушением Закона "О защите экономической конкуренции", - констатировали в АМКУ.

В связи с этим на СК "Укрбудмонтаж" наложен штраф в размере 55 млн грн, на ЧАО "Укрэнергомонтаж" - 62 млн грн. В течение трех лет эти компании не смогут участвовать в публичных закупках.

В пресс-службе напомнили, что в прошлом году АМКУ уже уличал в аналогичных нарушениях компании из корпорации "Укрбуд": ООО "Северо-украинский строительный альянс" и ООО "Спецбуд-Плюс" были оштрафованы на общую сумму 260 млн грн за сговоры на тендерах по строительству корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова, реконструкции гимназии № 59 имени Бойченко и строительству Шулявского моста.

Компания “Укрэнергомонтаж” образована в 1988 году на базе двух ведущих советских предприятий. Строительные работы в зоне отчуждения являются главной деятельностью “Укрэнергомонтаж”. Владельцем 99% акций компании является Артем Лесков. О Лескове известно немного. Например, что он неоднократно был руководителем и совладельцем компании “Арагон-2008”, конечным бенефициаром которой является киприот Авраам Марангос. Последний фигурирует в реестре Panama Papers как акционер компании Macon Interinvest Ltd, зарегистрированной в Москве. По данным аналитической системы Youcontrol, с 2011 года директором "Укрэнергомонтаж" является Михаил Бородавко. До этого он был директором "Укрбудмонтаж". А его предшественником был Максим Микитась - президент "Укрбуд" в течение 2010-2016 годов. Сейчас корпорацию "Укрбуд" возглавляет Александр Лятамбор, помощник Микитася.

Совладельцем СК “Укрбудмонтаж” является отец мэра Чернигова Владислав Атрошенко, а до 2018 года - супруга народного депутата Максима Микитася.