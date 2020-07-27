На зарплаты шахтерам направили из бюджета 3 миллиарда за полгода

За первое полугодие из госбюджета направили на выплату зарплат шахтерам 3 млрд грн. Об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает Интерфакс-Украина.

На зарплаты шахтерам направили из бюджета 3 миллиарда за полгода
Фото: unian.net

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По словам Буславец, удалось полностью погасить задолженность бюджета по зарплатам шахтерам.

При этом она уточнила, что оставшаяся задолженность по зарплате — небюджетная — она составляет немногим более 200 млн грн.

«Эти долги будут погашены за счет реализации угольной продукции, которую нам удалось стабилизировать», – подчеркнула Буславец, отметив, что «удалось вернуть шахтеров с митингов на работу».

Ранее сообщалось

  • Госказначейство профинансировало 322,6 млн грн зарплат шахтерам в конце 2019 года.
  • 30 июня под зданием Офиса президента началась бессрочная акция протеста шахтеров «Мирноградуголь», «Добропольеуголь», «Селидовуголь», представителей шахт Львовско-Волынского бассейна с требованием, в частности, обеспечить рынок сбыта для их продукции.

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