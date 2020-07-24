Уоррен Баффет купил долю в Bank of America на $800 миллионов
Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта увеличила свою долю в Bank of America (BofA) до 11,3% акций, приобретя их на $800 млн на этой неделе.
Инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта увеличил свою долю в Bank of America (BofA) до 11,3% акций, приобретя их на $800 млн. Об этом
Что известно о покупке
Berkshire приобрела 34 млн акций второго по величине банка США, сам банк оценивается сейчас в $24,1 млрд.
Покупка большего количества акций банка, произошла после того, как Berkshire продала подавляющую часть своей доли в Goldman Sachs в начале 2020 года и сократила свои позиции в JPMorgan Chase.
Кроме того, в I квартале она несколько сократила свои обязательства перед американскими банками Bancorp и Bank of New York Mellon.
Баффетт купил привилегированные акции BofA с варрантами (ценные бумаги, дающие держателю право покупать пропорциональное количество акций по оговоренной цене в течение определенного промежутка времени) сразу после финансового кризиса, вложив тогда в них миллиарды долларов.
Финпоказатели банка
Неделей ранее BofA сообщил о чистой прибыли за II квартал в размере $3,5 млрд, что вдвое меньше уровня 2019 г.
Прибыль уменьшилась из-за $5 млрд расходов на компенсацию потерь по кредитам, связанных с пандемией коронавируса.
Как отмечает издание, резервы банка значительно меньше размеров его баланса, а сам BofA объяснял эту разницу более консервативным, чем у более крупных банков, кредитованием.
Планы Баффета
Новые покупки акций BofA и поглощение Berkshire бизнеса Dominion Energy по транспортировке природного газа в июле ($ 10 млрд) показывают, что Баффетт наконец-то нашел привлекательные для вложений активы. Berkshire более четырех лет ранее обходилась без крупных приобретений.
Инвесторы критиковали относительно медленные темпы заключения сделок Berkshire, поскольку ее денежная масса выросла более чем до $137 млрд.
На акции финансовых компаний приходится более трети портфеля акций Berkshire в сумме $181 млрд (по итогам I квартала 2020 г.).
Акции Berkshire в этом году упали в цене на 15%, что может стать худшим показателем падения среди компаний S & P 500 за последние 20 лет, отмечает газета.