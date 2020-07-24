Уоррен Баффет купил долю в Bank of America на $800 миллионов

Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта увеличила свою долю в Bank of America (BofA) до 11,3% акций, приобретя их на $800 млн на этой неделе.

Инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта увеличил свою долю в Bank of America (BofA) до 11,3% акций, приобретя их на $800 млн. Об этом сообщает The Financial Times.

Berkshire приобрела 34 млн акций второго по величине банка США , сам банк оценивается сейчас в $24,1 млрд.

Покупка большего количества акций банка, произошла после того, как Berkshire продала подавляющую часть своей доли в Goldman Sachs в начале 2020 года и сократила свои позиции в JPMorgan Chase.

Кроме того, в I квартале она несколько сократила свои обязательства перед американскими банками Bancorp и Bank of New York Mellon.

Баффетт купил привилегированные акции BofA с варрантами (ценные бумаги, дающие держателю право покупать пропорциональное количество акций по оговоренной цене в течение определенного промежутка времени) сразу после финансового кризиса, вложив тогда в них миллиарды долларов.

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