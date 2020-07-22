Министр экономики: в 2019 году НБУ использовал курс для манипуляций

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко считает, что укрепление курса гривны в 2019 году привело к падению экономики. Кроме того он обвинил структуры, близкие к НБУ, в спекуляциях на рынке ОВГЗ. Об этом министр сказал в интервью РБК-Украина.

Фото: epravda.com.ua

Как отметил Петрашко, он поддерживает политику гибкого обменного курса, которую проводил НБУ.

«Просто считаю, что курс использовался для манипуляций. Мы понимаем, что в прошлом году укрепление курса до 23,5 грн/$, по сути, заложило падение нашей промышленности и ВВП », — говорил он.

По его мнению, в 2019 году НБУ недостаточно выкупал валюту и пополнял резервы, позволяя гривне укрепляться.

«Ведь когда курс колеблется с 28,5 и идет в 23 грн/$, то мы понимаем, какие катастрофические последствия это имеет для нашей экспортно-ориентированной промышленности», — сказал он.

По его словам, колебания курса вывели маржу из производительного сектора в непроизводительный.

«Доходность по ОВГЗ в то время зашкаливала и доходила до 30%, при любом отсутствии риска. Как можно было такое допустить? Забрали деньги с помощью курса у промышленников, аграриев, без какого-либо основания, не пополнили резервы, когда могли пополнить», — рассказал министр.

По его мнению, падение ВВП заложило не правительство Алексея Гончарука.

«Я считаю, заложил Национальный банк неразумной курсовой политикой и практически вымыванием в 4-м квартале денег из реального сектора экономики для перераспределения на непроизводительные сектора», — сказал он.

Кроме того, он убежден, что НБУ держал слишком высокую учетную ставку для того, что бы определенные структуры занимались спекуляциями.

«Мы понимаем — для спекуляций на рынке ОВГЗ и подобных вещей… Со стороны структур, которые очень тесно работали с Национальным банком, это всем известно», — сказал он.

Напомним

НБУ в течение 2019 года купил на межбанке валюты на $8,40 млрд и продал на $0,5 млрд. За 2019 год чистая покупка валюты Нацбанком составила $7,9 млрд.