НБУ снизит учетную ставку до 5% — Goldman Sachs

Аналитики Goldman Sachs ожидают, что НБУ продолжит снижать свою учетную ставку.

НБУ снизит учетную ставку до 5% — Goldman Sachs

Аналитики Goldman Sachs ожидают, что НБУ продолжит снижать свою учетную ставку. Об этом говорится в аналитической записке для клиентов инвестбанка, пишет НВ Бизнес.

В Goldman считают, что 23 июля правление Национального банка Украины может снизить учетную на 1 п.п. — до 5% годовых.

«Учитывая масштабы экономического шока и слабую динамику инфляции, мы считаем, что агрессивное смягчение оправдано. Поскольку мы также прогнозируем, что инфляция останется относительно низкой в этом году (в среднем 3,3% в 2020 году), мы считаем, что НБУ обеспечит дальнейшее сокращение, — говорится в отчете инвестбанка. — Мы ожидаем, что НБУ снизит учетную ставку до 5% до конца третьего квартала».

В Deutsche Bank считают, что НБУ снизит учетную ставку до 5,5% с последующим ее повышением в 2021 до 7%.

«Период резкого снижения учетной ставки завершился. Реальная ставка (за вычетом инфляции) была одной из крупнейших в мире — 6,2% к снижению и 4,2% — после снижения. Но все еще есть ресурс к снижению. Мы видим 5,5% на конец года и ожидаем постепенного ускорения темпов роста цен — до верхнего диапазона, который НБУ поставил себе как целевой. А во втором квартале 2021 уже возможное начало цикла повышения ставки», — прокомментировал финансовый аналитик инвестгруппы ICU Михаил Демкив.

Новый глава центробанка Кирилл Шевченко считает, что НБУ следует продолжить политику снижения учетной ставки, которая на данном этапе находится на уровне 6% годовых.

«НБУ должен сохранять политику снижения учетной ставки, которая в итоге приведет к удешевлению кредитов для конечного потребителя, конечного бенефициара, заемщиков банков», — сказал Шевченко в ходе его представления в должности главы НБУ президентом Владимиром Зеленским в понедельник.

Ранее сообщалось

  • Правление НБУ приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% годовых 12 июня 2020 года. Это самый низкий уровень учетной ставки за всю историю независимой Украины.
  • Аналитики агентства J. P. Morgan в связи с отставкой главы НБУ Якова Смолия пересмотрели прогноз о снижении учетной ставки НБУ в 3 квартале 2020 года. Ранее аналитики прогнозировали снижение до 5%, теперь предполагают, что она сохранится на уровне 6%.
  • В июне 2020 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 2,4% (с 1,7% в мае). В месячном измерении цены выросли на 0,2%.
  • В мае 2020 года потребительские цены по сравнению с апрелем выросли на 0,3%, в годовом измерении (до мая 2019 года) инфляция замедлилась до 1,7%.

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