Нефть дешевеет: обострение пандемии угрожает восстановлению спроса

Цены на нефть снизились в ходе утренних торгов — рост темпов коронавирусных инфекций может помешать восстановлению спроса на топливо. Об этом пишет enkorr.ua.

Стоимость барреля сентябрьской нефти Brent 20 июля к 7:40 по Киеву составила $42,88 (-0,60%).

Баррель сентябрьской нефти WTI торговался по $40,52 (-0,56%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $43,14 и $40,75 соответственно.

«В связи с тем, что количество ежедневных случаев COVID-19 в мире продолжает расти, а в наиболее густонаселенных штатах США наблюдается лишь незначительный успех в сдерживании [эпидемии], опасения по поводу темпов восстановления [спроса на топливо] … ограничивают потенциал роста для нефти», — сказал главный стратег по глобальным рынкам в AxicorpСтивен Иннес.

По данным Reuters, более 14 млн человек были заражены новым коронавирусом во всем мире, и около 602 тыс. умерли.

Хотя спрос на топливо восстановился после 30-процентного падения в апреле, он все еще ниже предпандемического уровня. Розничный спрос на бензин в США снова падает по мере роста инфекций.

Официальные данные за 20 июля показали, что импорт нефти в Японию в июне сократился на 14,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В мае падение падение составило 25% в годовом исчислении. Тем не менее, экспорт из третьей по величине экономики в мире упал с двузначным снижением в течение четвертый месяца подряд, поскольку пандемия коронавируса сильно повлияла на мировой спрос.