Нефть дешевеет: обострение пандемии угрожает восстановлению спроса

Цены на нефть снизились в ходе утренних торгов — рост темпов коронавирусных инфекций может помешать восстановлению спроса на топливо. Об этом пишет enkorr.ua.

Нефть дешевеет: обострение пандемии угрожает восстановлению спроса

Как изменились цены на нефть

Стоимость барреля сентябрьской нефти Brent 20 июля к 7:40 по Киеву составила $42,88 (-0,60%).

Баррель сентябрьской нефти WTI торговался по $40,52 (-0,56%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $43,14 и $40,75 соответственно.

«В связи с тем, что количество ежедневных случаев COVID-19 в мире продолжает расти, а в наиболее густонаселенных штатах США наблюдается лишь незначительный успех в сдерживании [эпидемии], опасения по поводу темпов восстановления [спроса на топливо] … ограничивают потенциал роста для нефти», — сказал главный стратег по глобальным рынкам в AxicorpСтивен Иннес.

По данным Reuters, более 14 млн человек были заражены новым коронавирусом во всем мире, и около 602 тыс. умерли.

Хотя спрос на топливо восстановился после 30-процентного падения в апреле, он все еще ниже предпандемического уровня. Розничный спрос на бензин в США снова падает по мере роста инфекций.

Официальные данные за 20 июля показали, что импорт нефти в Японию в июне сократился на 14,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В мае падение падение составило 25% в годовом исчислении. Тем не менее, экспорт из третьей по величине экономики в мире упал с двузначным снижением в течение четвертый месяца подряд, поскольку пандемия коронавируса сильно повлияла на мировой спрос.

В США количество действующих нефтяных и газовых буровых установок сократилось до нового рекордно низкого уровня 11-ю неделю подряд, показали данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Наибольшая сумма дохода, которая была задекларирована киевлянами в этом году, составляет 7,5 млрд грнНаибольшая сумма дохода, которая была задекларирована киевлянами в этом году, составляет 7,5 млрд грн
Рада отменила доходно-расходные книги для физлиц-предпринимателейРада отменила доходно-расходные книги для физлиц-предпринимателей
Кабмин утвердил тарифы на трансплантацию человеческих органовКабмин утвердил тарифы на трансплантацию человеческих органов
"Укроборонпром" виграв у міжнародному арбітражі $8,3 млн"Укроборонпром" виграв у міжнародному арбітражі $8,3 млн
JSW Steel остановит свой завод в США для замены печиJSW Steel остановит свой завод в США для замены печи
Блок рекламы


Похожие новости
Нефть торгуется разнонаправленно в ожидании завтрашней встречи ОПЕК+Нефть торгуется разнонаправленно в ожидании завтрашней встречи ОПЕК+
Европейские компании уже потеряли более $100 миллиардов из-за пандемии и карантинаЕвропейские компании уже потеряли более $100 миллиардов из-за пандемии и карантина
Цены на нефть продолжают падениеЦены на нефть продолжают падение
Падение спроса в японской металлургии продлится до поздней осениПадение спроса в японской металлургии продлится до поздней осени
Еврокомиссия изменила прогноз цены на нефтьЕврокомиссия изменила прогноз цены на нефть
Баффет совершил первую крупную покупку с начала пандемииБаффет совершил первую крупную покупку с начала пандемии
Саудиты повышают цены на нефть для азиатских странСаудиты повышают цены на нефть для азиатских стран
Первый своп-аукцион: НБУ удовлетворил лишь 1,4% спроса банковПервый своп-аукцион: НБУ удовлетворил лишь 1,4% спроса банков
Убытки Tata Steel из-за пандемии оказались значительнее, чем предполагалосьУбытки Tata Steel из-за пандемии оказались значительнее, чем предполагалось
Всемирный банк выдаст 160 млрд долл. кредита на преодоление последствий пандемииВсемирный банк выдаст 160 млрд долл. кредита на преодоление последствий пандемии
Последние новости
Подгружаем последние новости