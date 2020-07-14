S&P ухудшило прогноз для развивающихся рынков
Международное рейтинговое агентство S&P Global ухудшило прогноз для развивающихся экономик и теперь ожидает падения их совокупного ВВП на 4,7% в текущем году из-за коронавируса. Об этом сообщает Reuters.
Почему обновили прогноз
Пересмотр прогнозов главным образом связан с общим ухудшением ситуации с пандемией на многих развивающихся рынках и с более масштабным ущербом для международной торговли, чем ожидалось в апреле, когда прогноз предусматривал сокращение экономик на 1,8%.
Обновленный прогноз
«Мы прогнозируем среднее сокращение ВВП развивающихся стран (без учета Китая) на 4,7% в этом году и рост на 5,9% в 2021 году. Риски остаются преимущественно понижательными и связаны с развитием пандемии», — говорится в сообщении S&P.
Аналитики отмечают, что пандемия приведет к долгосрочным потерям для всех развивающихся рынков.
Ранее сообщалось
- Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7%, которые прогнозировал в апреле.
- По оценке Фонда, уже в 2021 году украинская экономика снова начнет расти. В частности, в 2021 году она вырастет на 1,1%, а в 2022 году – на 3%.
- Также Фонд прогнозирует падение внутреннего спроса в Украине в 2020 году на 8,6% с восстановлением роста в 2021 году на 2,7%, а в 2022 году – на 4,3%.
- Согласно предыдущему, апрельскому, отчету Фонда о перспективах развития мировой экономики, украинская экономика в 2020 году сократится на 7,7%.