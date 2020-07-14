S&P ухудшило прогноз для развивающихся рынков

Международное рейтинговое агентство S&P Global ухудшило прогноз для развивающихся экономик и теперь ожидает падения их совокупного ВВП на 4,7% в текущем году из-за коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

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Почему обновили прогноз

Пересмотр прогнозов главным образом связан с общим ухудшением ситуации с пандемией на многих развивающихся рынках и с более масштабным ущербом для международной торговли, чем ожидалось в апреле, когда прогноз предусматривал сокращение экономик на 1,8%.

Обновленный прогноз

«Мы прогнозируем среднее сокращение ВВП развивающихся стран (без учета Китая) на 4,7% в этом году и рост на 5,9% в 2021 году. Риски остаются преимущественно понижательными и связаны с развитием пандемии», — говорится в сообщении S&P.

Аналитики отмечают, что пандемия приведет к долгосрочным потерям для всех развивающихся рынков.

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